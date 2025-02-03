Меню
Папины дочки
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
«След», «Папины дочки» и «Тайны следствия» даже не думают завершать: кинокритик объяснил, почему снимают годами
Тысячи серий, десятки лет на экране, но не закрываются. В чем их секрет успеха?
3 февраля 2025 13:55
Новые «Папины дочки» продлили на четвертый сезон: Веника так просто не отпустят
Эпизоды вскоре запустят в производство.
4 сентября 2024 15:35
По слухам, новые «Папины дочки» будут продлены на второй сезон
Постановкой будущих серий займется создатель «Двух холмов».
1 сентября 2023 12:24
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
17 марта 2023 12:00
В онлайн-кинотеатре Start станут доступны все сезоны «Папиных дочек»
Первые десять сезонов знаменитого российского ситкома выйдут на стриминге уже завтра.
24 января 2023 16:29
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать
Криминальные авторитеты, неконтролируемые подростки и истории большой любви.
18 января 2023 12:00
Знаменитый сериал «Папины дочки» возобновится спустя десять лет
Продолжение разрабатывает один из авторов оригинального шоу.
9 декабря 2022 11:08
