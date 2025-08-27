Меню
Статьи
Статьи о сериале «Папины дочки»
Статьи о сериале «Папины дочки»
Вся информация о сериале
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
История семейства пока не заканчивается.
Написать
27 августа 2025 19:38
Что общего между мамой в «Папиных дочках» и Скайлер из «Во все тяжкие»? Их презирают абсолютно зря — они были правы во всем, и мы это докажем
Многие зрители повзрослели, поумнели и оценили ситуацию объективно. Многие, но не все.
2 комментария
13 августа 2025 14:44
Главная ирония «Папиных дочек»: самой умной из Васнецовых была не Галина Сергеевна
Эта девочка была в тени сестер.
Написать
3 июля 2025 14:44
Не папины дочки, а мамины невесты: как сейчас выглядят актрисы из сериалов, которые в нулевые смотрели почти все
Многие из них уже давно перестали сниматься, хотя фактуры — хоть отбавляй.
Написать
16 июня 2025 11:21
«Мне стало неинтересно жить»: эта фраза Даши из «Папиных дочек» объясняет, почему героини почти нет в новом сериале
Разбираемся, стоит ли надеяться на ее полноценное возвращение в четвертом сезоне?
Написать
10 июня 2025 10:23
Воронины — тайные миллионеры, Шаталин — миллиардер: сколько стоят квартиры героев любимых ситкомов
Удивитесь, узнав о состоянии этих зажиточных москвичей.
Написать
1 июня 2025 07:00
СТО и ледовые дворцы вместо света софитов: что стало с детьми из главных ситкомов России нулевых
Многие из них развивают свои карьеры и дальше, но вовсе не все.
Написать
17 ноября 2024 13:46
«Как можно сравнивать конференцию с голубцами!»: «Папиным дочкам» уже 17 лет, но 5 цитат оттуда актуальны и сейчас
Оказывается, герои ситкома здорово опередили свое время. Тут и про ИИ, и про ауру, и про личные границы.
Написать
9 ноября 2024 07:58
