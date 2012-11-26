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Папины дочки 20 сезон смотреть онлайн

Постер к 20-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 20

Папины дочки 16+
Название Сезон 20
Премьера сезона 26 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 20-й сезон сериала «Папины дочки»

В 20 сезоне сериала «Папины дочки» Маша по-прежнему работает над сериалом, но теперь принимает участие в написании сценария. Она работает в соавторстве с Вадимом. Вот только он сам об этом не знает... Илья не готов простить Кате фиктивный брак. Катя не знает, что делать, и спрашивает совета у Галины Сергеевны. Тем временем профессор хочет получить Нобелевскую премию, но для этого он должен избавиться от Галины Сергеевны. Людмила Михайловна начинает расследовать произошедшее с Эдуардом, а Маша ради великой цели начинает встречаться с режиссером. Людмила Михайловна борется с постоянным враньем Эдуарда.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 20-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 20 Серия 1
26 ноября 2012
Серия 02
Сезон 20 Серия 2
27 ноября 2012
Серия 03
Сезон 20 Серия 3
28 ноября 2012
Серия 04
Сезон 20 Серия 4
29 ноября 2012
Серия 05
Сезон 20 Серия 5
3 декабря 2012
Серия 06
Сезон 20 Серия 6
4 декабря 2012
Серия 07
Сезон 20 Серия 7
5 декабря 2012
Серия 08
Сезон 20 Серия 8
6 декабря 2012
Серия 09
Сезон 20 Серия 9
15 апреля 2013
Серия 10
Сезон 20 Серия 10
16 апреля 2013
Серия 11
Сезон 20 Серия 11
17 апреля 2013
Серия 12
Сезон 20 Серия 12
18 апреля 2013
Серия 13
Сезон 20 Серия 13
22 апреля 2013
Серия 14
Сезон 20 Серия 14
22 апреля 2013
Серия 15
Сезон 20 Серия 15
23 апреля 2013
Серия 16
Сезон 20 Серия 16
24 апреля 2013
Серия 17
Сезон 20 Серия 17
25 апреля 2013
Серия 18
Сезон 20 Серия 18
26 апреля 2013
Серия 19
Сезон 20 Серия 19
29 апреля 2013
Серия 20
Сезон 20 Серия 20
30 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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