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Папины дочки 18 сезон смотреть онлайн

Постер к 18-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 18

Папины дочки 16+
Название Сезон 18
Премьера сезона 24 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 18-й сезон сериала «Папины дочки»

В 18 сезоне сериала «Папины дочки» Пуговка приезжает в столицу и снова поступает в школу в Москве. Однако на ее место уже взяли другого ученика. Тем временем Маша собирается на встречу со своими поклонниками и раздать автографы. Маша полна уверенности, что она стала по-настоящему народной актрисой. Жихарева собирается раскрыть заговор, а Зина собирается реализовать мечты Пуговки, но... для Сони. Вадим устроил потоп для соседа снизу, и тот собирается отомстить. Маша с Галиной Сергеевной разрешают Вадиму спрятаться у них. Веник занят новым изобретением. Когда оно наконец готово, приходит Даша и все портит.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 18-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 18 Серия 1
24 октября 2011
Серия 02
Сезон 18 Серия 2
25 октября 2011
Серия 03
Сезон 18 Серия 3
26 октября 2011
Серия 04
Сезон 18 Серия 4
27 октября 2011
Серия 05
Сезон 18 Серия 5
28 октября 2011
Серия 06
Сезон 18 Серия 6
31 октября 2011
Серия 07
Сезон 18 Серия 7
1 ноября 2011
Серия 08
Сезон 18 Серия 8
2 ноября 2011
Серия 09
Сезон 18 Серия 9
3 ноября 2011
Серия 10
Сезон 18 Серия 10
7 ноября 2011
Серия 11
Сезон 18 Серия 11
8 ноября 2011
Серия 12
Сезон 18 Серия 12
9 ноября 2011
Серия 13
Сезон 18 Серия 13
10 ноября 2011
Серия 14
Сезон 18 Серия 14
11 ноября 2011
Серия 15
Сезон 18 Серия 15
14 ноября 2011
Серия 16
Сезон 18 Серия 16
15 ноября 2011
Серия 17
Сезон 18 Серия 17
16 ноября 2011
Серия 18
Сезон 18 Серия 18
17 ноября 2011
Серия 19
Сезон 18 Серия 19
18 ноября 2011
Серия 20
Сезон 18 Серия 20
18 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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