Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Папины дочки 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 6

Папины дочки 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 1 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 6-й сезон сериала «Папины дочки»

В 6 сезоне сериала «Папины дочки» Галина Сергеевна устала от рутины. Ей кажется, что отношения с Полежайкиным стали слишком однообразными. Умудренная опытом Пуговка решает дать советы старшей сестре. Васнецов решает, что Маше нужен репетитор по физике, чтобы поступить в училище. Однако, по всей видимости, у Марии нет никакой тяги к знаниям. Илья Полежайкин беспокоится, что Галина Сергеевна тайком встречается с его старшим братом и решает провести собственное расследование. Тем временем дедушка Васнецовых приезжает в гости, чтобы найти свою любовь. И тут он сталкивается с бабушкой Маши, Даши, Жени, Галины Сергеевны и Пуговки...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 6 Серия 1
1 сентября 2008
Серия 02
Сезон 6 Серия 2
2 сентября 2008
Серия 03
Сезон 6 Серия 3
3 сентября 2008
Серия 04
Сезон 6 Серия 4
4 сентября 2008
Серия 05
Сезон 6 Серия 5
5 сентября 2008
Серия 06
Сезон 6 Серия 6
8 сентября 2008
Серия 07
Сезон 6 Серия 7
9 сентября 2008
Серия 08
Сезон 6 Серия 8
10 сентября 2008
Серия 09
Сезон 6 Серия 9
11 сентября 2008
Серия 10
Сезон 6 Серия 10
12 сентября 2008
Серия 11
Сезон 6 Серия 11
15 сентября 2008
Серия 12
Сезон 6 Серия 12
16 сентября 2008
Серия 13
Сезон 6 Серия 13
17 сентября 2008
Серия 14
Сезон 6 Серия 14
18 сентября 2008
Серия 15
Сезон 6 Серия 15
19 сентября 2008
Серия 16
Сезон 6 Серия 16
22 сентября 2008
Серия 17
Сезон 6 Серия 17
23 сентября 2008
Серия 18
Сезон 6 Серия 18
24 сентября 2008
Серия 19
Сезон 6 Серия 19
25 сентября 2008
Серия 20
Сезон 6 Серия 20
26 сентября 2008
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше