Лучшие сериалы про детей

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Железное Сердце
боевик, фантастика, приключения
2025, США
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Министерство Всего Хорошего
фантастика, комедия
2025, Россия
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Бандиты во времени
приключения, фэнтези
2024, Великобритания/США
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Недетское кино
фэнтези, комедия
2024, Россия
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Любопытная Варвара
детский, детектив
2024, Россия
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Гений
драма
2024, Турция
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Папины дочки. Новые
комедия
2023, Россия
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Мисс Марвел
фантастика, боевик, приключения, комедия
2022, США
0.0
Малыш
комедия, ужасы
2022, США
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Довольно странные родители
комедия, детский
2022, США
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Урок
драма
2022, Израиль
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Лэйт Найт Скул
драма
2022, Россия
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Мать моей дочери
драма, комедия
2021, Испания
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Судьба: сага Винкс
драма, боевик, фэнтези
2021, США
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Пищеблок
драма, триллер
2021, Россия
0.0
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Анна
драма, фантастика
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Манюня
приключения, комедия
2021, Россия
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Родители года
драма, комедия, семейный
2020, США
6.0
Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика
2020, США
7.0
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер
2020, США
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Родком
комедия
2020, Россия
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Клуб нянь
драма, комедия, семейный
2020, США
0.0
Темные начала
драма, приключения, фэнтези
2019, Великобритания
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ООО «А сериал»
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Мой сын — супергерой
драма, семейный, фантастика
2019, США
6.0
Трудные подростки
драма, комедия, спорт
2019, Россия
0.0
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.0
Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика
2018, США
8.0
У меня на районе
драма, комедия, криминал
2018, США
6.0
13 причин почему
драма, триллер, детектив
2017, США
0.0
Нетипичный
драма, комедия, семейный
2017, США
8.0
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