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Папины дочки 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 3

Папины дочки 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Папины дочки»

В 3 сезоне сериала «Папины дочки» история семьи Васнецовых продолжается. Мечта Оксаны Федотовой с Рублевки сбылась — она ждет ребенка. Правда, осталось узнать, как на это отреагирует ее эксцентричный супруг-олигарх Василий. Тем временем Даша тайком взяла автомобиль папы, чтобы немного покататься, и поцарапала его. Друг Галины Сергеевны Полежайкин должен сделать так, чтобы Сергей Васнецов ничего не заметил. Галина Сергеевна хочет экстерном окончить школу, чтобы поступить в вуз. Васнецовы собираются праздновать Новый год, и папа приносит елку в последние часы накануне праздника.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 3 Серия 1
14 января 2008
Серия 02
Сезон 3 Серия 2
15 января 2008
Серия 03
Сезон 3 Серия 3
16 января 2008
Серия 04
Сезон 3 Серия 4
17 января 2008
Серия 05
Сезон 3 Серия 5
18 января 2008
Серия 06
Сезон 3 Серия 6
21 января 2008
Серия 07
Сезон 3 Серия 7
22 января 2008
Серия 08
Сезон 3 Серия 8
23 января 2008
Серия 09
Сезон 3 Серия 9
24 января 2008
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
25 января 2008
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
28 января 2008
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
29 января 2008
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
30 января 2008
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
31 января 2008
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
1 февраля 2008
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
4 февраля 2008
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
5 февраля 2008
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
6 февраля 2008
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
7 февраля 2008
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
8 февраля 2008
График выхода всех сериалов
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