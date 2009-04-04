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Папины дочки 8 сезон смотреть онлайн

Постер к 8-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 8

Папины дочки 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 4 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 8-й сезон сериала «Папины дочки»

В 8 сезоне сериала «Папины дочки» в жизни Людмилы Васнецовой снова появляется ее бывший — хоккеист Палкин. Он хочет вернуть расположение своей бывшей возлюбленной и пытается наладить отношения с ее дочерьми. Тем временем Полежайкин собирается жениться. Конечно, это будет фиктивный брак, но Галине Сергеевне от этого не легче. А учителя в школе даже не догадываются, что Галине Сергеевне известно о женитьбе ее парня. Они всячески пытаются скрыть от нее этот факт, что приводит к ряду комичных и абсурдных ситуаций. Антон просит Людмилу прикрыть его перед супругой, но все идет наперекосяк. Теперь Ольга думает, что у ее мужа роман с Васнецовой.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 8-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 8 Серия 1
4 апреля 2009
Серия 02
Сезон 8 Серия 2
4 апреля 2009
Серия 03
Сезон 8 Серия 3
4 апреля 2009
Серия 04
Сезон 8 Серия 4
4 апреля 2009
Серия 05
Сезон 8 Серия 5
5 апреля 2009
Серия 06
Сезон 8 Серия 6
11 апреля 2009
Серия 07
Сезон 8 Серия 7
11 апреля 2009
Серия 08
Сезон 8 Серия 8
11 апреля 2009
Серия 09
Сезон 8 Серия 9
11 апреля 2009
Серия 10
Сезон 8 Серия 10
12 апреля 2009
Серия 11
Сезон 8 Серия 11
18 апреля 2009
Серия 12
Сезон 8 Серия 12
18 апреля 2009
Серия 13
Сезон 8 Серия 13
18 апреля 2009
Серия 14
Сезон 8 Серия 14
18 апреля 2009
Серия 15
Сезон 8 Серия 15
19 апреля 2009
Серия 16
Сезон 8 Серия 16
25 апреля 2009
Серия 17
Сезон 8 Серия 17
25 апреля 2009
Серия 18
Сезон 8 Серия 18
25 апреля 2009
Серия 19
Сезон 8 Серия 19
25 апреля 2009
Серия 20
Сезон 8 Серия 20
26 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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