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Папины дочки 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 7

Папины дочки 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 22 декабря 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 7-й сезон сериала «Папины дочки»

В 7 сезоне сериала «Папины дочки» спустя полтора года, прямо в полночь накануне Нового года, прибывает из Канады Людмила Васнецова — блудная мать Маши, Даши, Галины Сергеевны, Жени и Пуговки. Сергей не может простить супруге неверность и интрижку с хоккеистом. Он отправляется к своим родителям в Красноярск. В это время мама остается со своими девочками «один на один». Она растеряна и понимает, что не может найти с ними общий язык. За время ее отсутствия девчонки повзрослели: у Галины Сергеевны появился молодой человек, Маша стала студенткой, Пуговка отправилась в школу, Женя стала продавцом в спортивном магазине.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 7 Серия 1
22 декабря 2008
Серия 02
Сезон 7 Серия 2
23 декабря 2008
Серия 03
Сезон 7 Серия 3
24 декабря 2008
Серия 04
Сезон 7 Серия 4
25 декабря 2008
Серия 05
Сезон 7 Серия 5
26 декабря 2008
Серия 06
Сезон 7 Серия 6
31 декабря 2008
Серия 07
Сезон 7 Серия 7
31 декабря 2008
Серия 08
Сезон 7 Серия 8
31 декабря 2008
Серия 09
Сезон 7 Серия 9
16 февраля 2009
Серия 10
Сезон 7 Серия 10
17 февраля 2009
Серия 11
Сезон 7 Серия 11
18 февраля 2009
Серия 12
Сезон 7 Серия 12
19 февраля 2009
Серия 13
Сезон 7 Серия 13
20 февраля 2009
Серия 14
Сезон 7 Серия 14
24 февраля 2009
Серия 15
Сезон 7 Серия 15
25 февраля 2009
Серия 16
Сезон 7 Серия 16
26 февраля 2009
Серия 17
Сезон 7 Серия 17
27 февраля 2009
Серия 18
Сезон 7 Серия 18
2 марта 2009
Серия 19
Сезон 7 Серия 19
3 марта 2009
Серия 20
Сезон 7 Серия 20
4 марта 2009
Серия 21
Сезон 7 Серия 21
5 марта 2009
Серия 22
Сезон 7 Серия 22
6 марта 2009
Серия 23
Сезон 7 Серия 23
10 марта 2009
Серия 24
Сезон 7 Серия 24
11 марта 2009
Серия 25
Сезон 7 Серия 25
12 марта 2009
График выхода всех сериалов
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