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Папины дочки 13 сезон смотреть онлайн

Постер к 13-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 13

Папины дочки 16+
Название Сезон 13
Премьера сезона 5 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 13-й сезон сериала «Папины дочки»

В 13 сезоне сериала «Папины дочки» через год Сергей Васнецов приезжает из Красноярска в Москву. За это время в жизни его дочерей произошло немало перемен. Галина Сергеевна теперь учится в Академии МВД вместе с Ильей, а также работает на олигарха Василия, Маша преподает физику в школе № 69, Женя учится в Америке и встречается с Денисом, с которым раньше вела передачу на радио «Активном». Даже у Пуговки теперь есть бойфренд Коля. Даша давно сменила наряд гота на женственные платья и стала женой Веника. Васнецов как раз решил приехать на свадьбу своей дочери, после чего планировал уехать обратно в Красноярск. Но сестры хотят помирить родителей.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 13-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 13 Серия 1
5 апреля 2010
Серия 02
Сезон 13 Серия 2
6 апреля 2010
Серия 03
Сезон 13 Серия 3
7 апреля 2010
Серия 04
Сезон 13 Серия 4
8 апреля 2010
Серия 05
Сезон 13 Серия 5
9 апреля 2010
Серия 06
Сезон 13 Серия 6
13 апреля 2010
Серия 07
Сезон 13 Серия 7
13 апреля 2010
Серия 08
Сезон 13 Серия 8
14 апреля 2010
Серия 09
Сезон 13 Серия 9
15 апреля 2010
Серия 10
Сезон 13 Серия 10
19 апреля 2010
Серия 11
Сезон 13 Серия 11
20 апреля 2010
Серия 12
Сезон 13 Серия 12
21 апреля 2010
Серия 13
Сезон 13 Серия 13
22 апреля 2010
Серия 14
Сезон 13 Серия 14
23 апреля 2010
Серия 15
Сезон 13 Серия 15
26 апреля 2010
Серия 16
Сезон 13 Серия 16
27 апреля 2010
Серия 17
Сезон 13 Серия 17
28 апреля 2010
Серия 18
Сезон 13 Серия 18
29 апреля 2010
Серия 19
Сезон 13 Серия 19
30 апреля 2010
Серия 20
Сезон 13 Серия 20
4 мая 2010
График выхода всех сериалов
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