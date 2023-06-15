Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало»

Пророками от мира сериалов принято считать семейку Симпсонов, совершенно случайно предсказавшую появление Apple Watch, президентство Трампа и даже эпидемию смертоносного китайского вируса. Конкуренцию ему может составить лишь один проект, приоткрывший завесу будущего со стороны технического прогресса. В честь выхода 6 сезона «Черного зеркала» вспоминаем моменты из сериала, которые незаметно перешли из категории невероятной фантастики в нашу сегодняшнюю реальность.

Система социального рейтинга

Героиня эпизода «Нырок» (Nosedive) Лейси живет в мире, где основой репутации является средний балл (от 1 до 5). Баллы ставят официанты в кафе, коллеги и просто случайные прохожие. Помимо социального одобрения, «отличники» могут рассчитывать на вполне материальные привилегии – возможность снять квартиру в элитном комплексе, появиться в престижном заведении или просто купить билет на самолет.

Пожалуй, отправной точкой для формирования первой системы социального рейтинга послужили социальные сети – погоня за лайками, появление лидеров мнений, определяемых количеством подписчиков, как следствие, рост случаев подростковой депрессии и создание популярных чехлов для телефона с надписью social media seriously harms your mental health, селфи с которыми, как ни иронично, выставлялись в Instagram* (продукт компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Уже сегодня мы можем оценить таксиста, работника гос. услуг или любой службы поддержки – впрочем, точно так же, как они могут оценить нас.

Дальше всего в этом вопросе шагнул Китай – с 2021 года в стране был принят гражданский кодекс, который делает систему социального рейтинга официальной. И хотя единой унифицированной системы пока нет, пробные версии уже действуют в некоторых провинциях. Работает это примерно так: гражданин получает 1000 баллов на своем социальном счете, а позже эта сумма растет или уменьшается в зависимости от поведения гражданина: его в режиме онлайн анализирует единый информационный центр. В оценке участвуют более 142 учреждений, а также банки, системы наблюдения на улицах и др.

Черное зеркало

Велотренажеры для выработки электричества

Главные герои эпизода «15 миллионов заслуг» - члены антиутопического общества, где каждый человек обязан вырабатывать электричество, весь день крутя педали велотренажера. Это электричество полностью обеспечивает жизнь самих обитателей человеческого «муравейника» и тех, кому удалось из него выбраться.

Главная идея эпизода, конечно, заключалась не в технологии экологичных тренажеров. Однако сериал вдохновил инженеров по всему миру на разработку собственных эко-гаджетов, и уже спустя пару лет в Великобритании открылся первый в мире «зеленый» фитнес-центр «Кэдбери Хаус». Все беговые дорожки и велотренажеры заведения вырабатывают около 100 Вт электричества в час, позволяя фитнес-центру работать автономно. Таким образом, каждый из посетителей обеспечивает свой тренажер энергией самостоятельно, а в случае, если он занимается спортом достаточно интенсивно, излишки энергии направляются в аккумуляторы, обеспечивающие работу света, кондиционирования и прочей техники.

Вариаций на тему уже огромное множество – от тренажеров Bike Washing Machine, которые переводят кинетическую энергию спортсмена в электричество для вращения стирального барабана, до тренажеров, обеспечивающих зарядом мобильник или целый кинозал.

Черное зеркало

Система родительского контроля

Мир уже не удивить радионянями и GPS, но эпизод «Аркангел» Чарли Брукера и Джоди Фостер – это вольная фантазия о том, как далеко смогут зайти родители 21 века в попытках обезопасить своего ребенка от внешних угроз.

После того, как мать-одиночка Мэри однажды теряет в парке дочь Сару, она решает сделать все, чтобы этого больше не повторилось. Это толкает ее на критический шаг – участие в программе «Аркангел», которая с помощью специального чипа позволяет отслеживать местоположение ребенка, его жизненные показатели, а также скрыть от него все негативные проявления этого мира – насилие, наркотики, смерть.

Чипы, вживленные в человеческий мозг, не так давно стали реальностью. Первым человеком, перенесшим подобный опыт, стал американец Мэтью Нейгл. Функционал устройства был довольно примитивен, он позволял пациенту перемещать курсор компьютера, включать телевизор и переключать каналы силой мысли.

Сегодня одна из самых известных компаний в сфере нейробиологии Synchron использует свои разработки в медицине и имплантирует чипы людям с такими заболеваниями, как БАС и рассеянный склероз, а также пациентам с травмами спинного мозга. Другая компания Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, совсем недавно получила лицензию на клинические испытания чипов на людях, что вероятно выведет развитие отрасли на совершенно новый уровень.

Черное зеркало

Записывающие контактные линзы

Во Вселенной «Истории всей твоей жизни» специальная технология позволяет записывать все, что происходит с человеком в течение дня. Вся человеческая жизнь превращается в большой видеоальбом, каждый момент из которого можно легко транслировать на экране.

Пожалуй, именно эта идея «Зеркала» казалась столь же пугающей, сколько реалистичной. И многие оказались правы. Всего через несколько месяцев компания Sony запатентовала собственные контактные линзы, записывающие увиденное. Эти линзы оснащены программным обеспечением, в состав которого входят встроенный в объектив блок захвата изображения, главный блок управления, модуль хранения, антенна и пьезоэлектрический датчик.

Черное зеркало

Пчелы-роботы

В эпизоде «Враг народа» вымерших на Земле пчел заменили технологичными аналогами под названием АДН (автономный дрон-насекомое). Эти пчелы опыляют растения и выполняют все функции своих прототипов, однако взлом программы управления провоцирует серию преступлений со смертельным исходом.

В данном случае сценаристы «Черного зеркала» скорее вдохновлялись существующими разработками, чем предсказывали будущее. Согласно данным Greenpeace, с 1947 г. количество пчелиных семей в мире упало на 60%. Таким образом, под угрозу попадает значительный объем мирового урожая.

Свое решение проблемы предложил болгарский стартап Pollenity, основанный в 2015 г. Основатель привлек больше миллиона долларов на разработку пчелы-робота, задача которой – опылять растения и указывать насекомым места, в которых много нектара и пыльцы.

Сегодня воплотить концепцию в жизнь удалось японцам – размер этих пчел составляет 5 см, а нижняя часть покрыта клейким гелевым веществом, которое притягивает пыльцу.

Черное зеркало

Чат-бот с умершим

В первом эпизоде второго сезона под названием «Я скоро вернусь» героиня переживает гибель мужа. Чтобы легче справиться с утратой, Марта прибегает к помощи новой технологии, которая имитирует личность человека на основе его сообщений в социальных сетях.

Впервые жуткая технология претворилась в жизнь в рамках проекта Replika российской разработчицы Жени Куйды. Идея создать виртуального чат-бота возникла после гибели ее друга, бывшего арт-директора «Стрелки» и основателя стартапа Stampsy Романа Мазуренко. Сегодня создать собственного чат-бота может каждый. Более того, приложение позволяет сделать полноценный 3D-аватар.

В 2017 году над своей версией цифровой «реинкарнации» задумался и Microsoft – и уже к 2021 запатентовал собственный проект чат-бота с умершим. Бот будет опираться на цифровой след, оставленный человеком, – письма, фото, сообщения и посты в социальных сетях. К слову, самого известного антропоморфного робота Microsoft по имени Тэй пришлось отключить от сети за радикальные и негуманные высказывания.