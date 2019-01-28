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Киноафиша Сериалы Возмездие
Возмездие (2019 - 2019) Возмездие 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 10 минут
О чем сериал

«Возмездие» — многосерийный российский боевик, повествующий о бывшем сотруднике спецслужб по имени Юрий. Большую часть своей жизни он провел на военной службе, вдали от родных и близких. В какой-то момент герой решает все-таки вернуться, тем более что его брак начинает потихоньку трещать по швам. Любимая супруга уже долгое время живет с другим мужчиной, который работает банкиром. Маленькая дочь и вовсе забыла, кто является ее настоящим отцом. Однако происходит ужасное: супруга и ребенок главного героя погибают при загадочных обстоятельствах. Юрий хочет найти всех причастных, чтобы совершить возмездие.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Прилучный
Павел Прилучный капитан Юрий Львович Шатохин, бывший спецназовец ГРУ, отец Ники
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич полковник Максим Сергеевич Кравцов, начальник ОВД / мэр города, отец Екатерины
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов "Ураган" Дмитрий Васильевич Тельцев, менеджер спортклуба, приятель Шатохина
Александр Клюквин
Александр Клюквин Андрей Петрович Орлов, гендиректор комбината / осужденный
Анна Капалева
Анна Капалева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возмездие - Сезон 1 Сезон 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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