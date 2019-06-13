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Постер к сериалу В клетке
Постер к сериалу В клетке
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Киноафиша Сериалы В клетке
В клетке (2019 - …) В клетке 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Прокатчик Start
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 16 часов 40 минут
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О чем сериал

«В клетке» — остросюжетная криминальная драма о непростых взаимоотношениях отца и сына. Сергей — бывший чемпион по боям без правил, отсидевший срок тюрьме. Вернувшись в родной Калининград, парень пытается начать жизнь с чистого листа. Но за семь лет многое изменилось. У его девушки Ольги появился маленький ребенок. И она не желает впускать к себе в дом уголовника. Ситуация усугубляется, когда в город приезжает отец Сергея, несостоявшийся фитнес-тренер Алексей, по следу которого идут преступные авторитеты из Москвы.

В клетке - трейлер второго сезона
В клетке
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Артур Ваха
Артур Ваха
Алексей Ильин
Алексей Ильин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В клетке - Сезон 1 Сезон 1
2019, 10 эпизодов
 
В клетке - Сезон 2 Сезон 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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