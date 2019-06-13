«В клетке» — остросюжетная криминальная драма о непростых взаимоотношениях отца и сына. Сергей — бывший чемпион по боям без правил, отсидевший срок тюрьме. Вернувшись в родной Калининград, парень пытается начать жизнь с чистого листа. Но за семь лет многое изменилось. У его девушки Ольги появился маленький ребенок. И она не желает впускать к себе в дом уголовника. Ситуация усугубляется, когда в город приезжает отец Сергея, несостоявшийся фитнес-тренер Алексей, по следу которого идут преступные авторитеты из Москвы.