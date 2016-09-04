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Киноафиша Фильмы Беги!

Беги!

Begi! 18+
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О фильме

Младший лейтенант Маркин Николай едет в Сибирь в расположение колонии строгого режима с секретным заданием. Но добраться до колонии он не успевает: в трех километрах от въезда в зону Николай становится свидетелем побега заключенного, Воронкова Дмитрия. Ни секунды не колеблясь, офицер бросается в погоню за преступником. В отличие от заключенного, который явно готовился к побегу — за плечами у него рюкзак, — у Николая нет ни карты, ни продуктов, ни оружия. Тем не менее, он упорно следует за беглецом.

Беги! - трейлер
Беги!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 3 часа 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 сентября 2016
Дата выхода
4 сентября 2016 Россия 16+
4 сентября 2016 Казахстан
4 сентября 2016 Украина
Производство Green Film Studio
Другие названия
Begi!, Run!, Corre, Беги!
Режиссер
Андрей Волгин
Андрей Волгин
Максим Кондратенко
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Денис Шведов
Денис Шведов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Беги! - трейлер
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