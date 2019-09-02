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Киноафиша Сериалы Форс-Мажор
Форс-Мажор (2019 - 2019) Форс-мажор 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 30 минут
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О чем сериал

«Форс-мажор» — российский сериал, сюжет которого разворачивается в одной из частных клиник пластической хирургии небольшого городка. Витя — добрый и отзывчивый студент — работает медбратом. По воле судьбы он оказывается в очень странной ситуации: ему приходится выдавать себя за преступного авторитета. Известный бандит решил полностью изменить внешность, чтобы спрятаться от конкурентов. Но все пошло не по плану. Эта комедийно-детективная история о том, как обычный парень становится грозой всех бандитов, спасается от мести, избегает полиции и, наконец, влюбляется.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Прилучный
Павел Прилучный Витя, медбрат
Илья Глинников
Илья Глинников Артём, друг Вити
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Александр Ильин
Александр Ильин "Дыня"
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Форс-Мажор - Сезон 1 Сезон 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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