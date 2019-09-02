«Форс-мажор» — российский сериал, сюжет которого разворачивается в одной из частных клиник пластической хирургии небольшого городка. Витя — добрый и отзывчивый студент — работает медбратом. По воле судьбы он оказывается в очень странной ситуации: ему приходится выдавать себя за преступного авторитета. Известный бандит решил полностью изменить внешность, чтобы спрятаться от конкурентов. Но все пошло не по плану. Эта комедийно-детективная история о том, как обычный парень становится грозой всех бандитов, спасается от мести, избегает полиции и, наконец, влюбляется.