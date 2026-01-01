Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Личный интерес
Личный интерес

Личный интерес

18+
О фильме

Детективная мелодрама режиссера Анатолия Григорьева («Последняя роль Риты», «Ящик Пандоры», «Птица в клетке») с Галиной Безрук («Пока станица спит» и «Последний янычар»), Кириллом Жандаровым («И все-таки я люблю...», «Достоевский», «Формат А-4») и Алексеем Нагрудным («Утесов. Песня длиною в жизнь», «Лист ожидания»). Главная героиня Татьяна совершила в юности страшную ошибку и теперь расплачивается за нее. Внезапно ей дается шанс все изменить и начать жить заново. Но, разумеется, ей не удается легко отделаться от тени темного прошлого… Татьяна сбегает из тюрьмы и направляется в мелкую деревеньку Павловку, в дом, где жила ее бабушка. Здесь она знакомится с Максимом, мечтательным юношей, который приехал в Павловку, чтобы отгородиться от шума города. Но их романтическую идиллию нарушает Танино прошлое: девушку разыскивают и силы правопорядка, и бывший подельник – ее жених Олег. Таня признается Максиму в том, что когда-то она вместе с Олегом совершила ограбление, но на суде отвела от жениха стрелки и отправилась отбывать наказание в одиночестве. Но и Максим оказывается не тем, за кого себя выдает…

Страна Украина
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Режиссер
Анатолий Григорьев
В ролях
Кирилл Жандаров
Ирма Витовская
Валерий Бассэль
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.2
10 голосов
