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Постер фильма Тюрьма суперзлодеев
4.4
Тюрьма суперзлодеев - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тюрьма суперзлодеев
4.4

Тюрьма суперзлодеев

, 2022
Corrective Measures
США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тюрьма суперзлодеев
4.4
Тюрьма суперзлодеев - Дублированный трейлер
Тюрьма суперзлодеев  Дублированный трейлер

О фильме

Они — худшие из худших. Их девиз: с великой силой приходит великая безответственность. Они суперзлодеи, обладающие нечеловеческими сверхспособностями. И на свете есть лишь одно место, способное их сдержать. Именно здесь, в тюрьме будущего, пересекаются пути преступного гения-телепата, жестокого мстителя, коррумпированного надзирателя и многих других. Кто-то из них затеял опасную игру, и каждому — будь то заключенный или охранник — в ней отведена особая роль.

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Надсмотрщик Уолтон Девлин
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Capt. Jason Brody
Дэн Пэйн
Payback
Мэтт Андерсон
Мэтт Андерсон
Danny Breeze
Томас Кэвэна
Томас Кэвэна
The Conductor
Томас Кэвэна
Томас Кэвэна
The Conductor
Бреннан Мехия
Diego Diaz
Celia Aloma
Felicia Johnson
Хейли Сэйлс
Dr. Isabelle Josephs
Кэт Истер Брук
Officer Morales
Дэниэл Кадмор
Дэниэл Кадмор
Diamond Jim
Режиссер Шон Патрик О’Рейли
Сценарист Grant Chastain, Шон Патрик О’Рейли
Композитор George Streicher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 апреля 2022
Премьера в мире 29 апреля 2022
Дата выхода
29 апреля 2022 Дания 15
29 апреля 2022 Нидерланды 16
29 апреля 2022 США
5 апреля 2023 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $34 489
Производство Arcana Productions, Arcana Studio, The Exchange
Другие названия
Corrective Measures, Corrective Measures - Fuga da Prisão, Corrective Measures : Mutants surpuissants, Fuga de prisión, Măsuri corective, Maximum Security, Mutánsok börtöne, Parandusmeetmed, Uwięziona moc, В'язниця суперлиходіїв, Корективни мерки, Тюрьма суперзлодеев, ザ・ローブ THE HEROES HIGHT VOLTAGE, Medidas Correctivas, Corrective Measures: Fuga de prisión

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 11 мая 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тюрьма суперзлодеев - Дублированный трейлер
Тюрьма суперзлодеев Дублированный трейлер
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Цитаты

Лоб Мне нужно еще кое-что от тебя.
Надсмотрщик Уолтон Девлин Угу, что именно?
Лоб Пароль от Wi-Fi.
Надсмотрщик Уолтон Девлин Тебе нужен пароль от Wi-Fi, да? Ух ты. У меня есть один для тебя. Лучше запиши. Твой пароль: е#у#и# е#у#о# #69. Вот твой пароль!
Лоб Это с маленькой буквы?

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Тюрьма суперзлодеев - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тюрьма суперзлодеев

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