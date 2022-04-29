Они — худшие из худших. Их девиз: с великой силой приходит великая безответственность. Они суперзлодеи, обладающие нечеловеческими сверхспособностями. И на свете есть лишь одно место, способное их сдержать. Именно здесь, в тюрьме будущего, пересекаются пути преступного гения-телепата, жестокого мстителя, коррумпированного надзирателя и многих других. Кто-то из них затеял опасную игру, и каждому — будь то заключенный или охранник — в ней отведена особая роль.
|29 апреля 2022
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