Лоб Мне нужно еще кое-что от тебя.

Надсмотрщик Уолтон Девлин Угу, что именно?

Лоб Пароль от Wi-Fi.

Надсмотрщик Уолтон Девлин Тебе нужен пароль от Wi-Fi, да? Ух ты. У меня есть один для тебя. Лучше запиши. Твой пароль: е#у#и# е#у#о# #69. Вот твой пароль!