Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Журналистка Эммануэль подбирается слишком близко к коррумпированному чиновнику. Ее подставляют и заключают в женскую тюрьму строго режима. Там пленниц постоянно унижают и мучают охранники. Самых непослушных заключенных заставляют подолгу сидеть голыми в холодной воде. Эммануэль сразу входит в конфликт с негласной главой заключенных Альбиной. Под давлением извращенных охранников девушки вынуждены выяснять, кто из них сильнее, сражаясь на ножах. Но ситуации становится вообще невыносимый, когда четверо мужчин, ожидавших казни, убегают и захватывают женский корпус лагеря. Кровь начинает литься рекой.
|6 мая 1983
|Италия
|18+
|1 января 1985
|США
|31 августа 1983
|Франция