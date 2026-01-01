Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Эммануэль в тюрьме
Постер фильма Эммануэль в тюрьме
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Эммануэль в тюрьме

Эммануэль в тюрьме

Blade Violent - I violenti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Журналистка Эммануэль подбирается слишком близко к коррумпированному чиновнику. Ее подставляют и заключают в женскую тюрьму строго режима. Там пленниц постоянно унижают и мучают охранники. Самых непослушных заключенных заставляют подолгу сидеть голыми в холодной воде. Эммануэль сразу входит в конфликт с негласной главой заключенных Альбиной. Под давлением извращенных охранников девушки вынуждены выяснять, кто из них сильнее, сражаясь на ножах. Но ситуации становится вообще невыносимый, когда четверо мужчин, ожидавших казни, убегают и захватывают женский корпус лагеря. Кровь начинает литься рекой.

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 6 мая 1983
Дата выхода
6 мая 1983 Италия 18+
1 января 1985 США
31 августа 1983 Франция
Производство Beatrice Film, Imp.Ex.Ci., Les Films Jacques Leitienne
Другие названия
Blade Violent - I violenti, Emanuelle in Prison, Laura II - Revolte im Frauenzuchthaus, Women's Prison Massacre, A Bunch of Bastards, Apodrasi apo tis gynaikeies fylakes, Blade Violent, Emanuelle en el reformatorio de las perdidas, Emanuelle en prisión, Emanuelle fuga dall'inferno, Emanuelle negra va a prisión, Emmanuelle - A Detenta, Révolte au pénitencier de filles, Womens Prison Massacre, Эммануэль в тюрьме, 女子监狱大屠杀
Режиссер
Бруно Маттеи
В ролях
Габриэле Тинти
Джон Роберт Мур
Тед Русофф
Лаура Гемсер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Эммануэль в тюрьме
Насилие в женской тюрьме 4.6
Насилие в женской тюрьме (1982)
Скальпы 5.6
Скальпы (1987)
Фильм находится в подборках
Мотивирующие фильмы про сильных женщин Мотивирующие фильмы про сильных женщин
Фильмы про женскую тюрьму Фильмы про женскую тюрьму
Фильмы в стиле грайндхаус Фильмы в стиле грайндхаус
Фильмы про зону Фильмы про зону
Культовые фильмы восьмидесятых Культовые фильмы восьмидесятых

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Кровь не водица: только взгляните на внуков Штирлица — оба красавцы в дедушку (фото)
Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+
Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше