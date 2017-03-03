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Хижина Хижина
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The Shack

Хижина, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Хижина» - это экранизация всемирно известного бестселлера. На экран историю переложил режиссёр Стюарт Хэзелдайн («Экзамен»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Сэм Уортингтон («Аватар», «По соображениям совести»), Октавия Спенсер («Прислуга», «Одарённая»), Рада Митчелл («Гнев», «Волшебная страна»), Тим МакГроу («В лучах славы») и другие.

В центре сюжета ленты «Хижина» окажется герой по имени Мак Филлипс. После трагичной смерти дочери он не может найти себе места. Однако однажды он получает письмо, которое написал сам Бог. Тогда она отправляется к таинственной хижине, и это путешествие навсегда изменит его жизнь.

- Бюджет фильма «Хижина» составил 20 миллионов долларов, а в американском прокате ему удалось собрать более 50 миллионов

- В основе сюжета картины лежит мировой бестселлер Уильяма Пола Янга

- В 2005 году Уильям Пол Янг переживал очень сложный период в своей жизни: он работал на трёх работах, находился на краю бедности и пытался содержать жену и шестерых детей. Тогда он стал ежедневно писать в поезде по пути на работу кусочки будущего романа, так как это было единственное, что он мог подарить своим детям. Тогда он не ожидал, что его книгу прочитает свыше 20 миллионов человек

- Фильм снимался в Канаде, в городе Ванкувер

- Изначально режиссёром фильма «Хижина» должен был стать Форест Уитакер, более известный как актёр

- Рада Митчелл уже играла вместе с Сэмом Уортингтоном в фильме «Крокодил»

- «Хижина» - это второй полнометражный фильм режиссёра Стюарта Хэзелдайна, снявшего свою первую работу 8 лет назад, в 2009 году

Мистические события происходят в судьбе главного героя, переживающего трагедию. Он получает личное приглашение встретиться с самим Всевышним в очень уединенном месте…

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 июля 2017
Премьера в мире 3 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Стюарт Хэзелдайн
В ролях
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Тим МакГроу
Тим МакГроу
Грэм Грин
Грэм Грин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хижина 2 постера
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Хижина смотреть онлайн

Хижина
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саундтрек фильма Хижина
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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