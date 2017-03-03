Хижина, 2017

- Бюджет фильма «Хижина» составил 20 миллионов долларов, а в американском прокате ему удалось собрать более 50 миллионов

- В основе сюжета картины лежит мировой бестселлер Уильяма Пола Янга

- В 2005 году Уильям Пол Янг переживал очень сложный период в своей жизни: он работал на трёх работах, находился на краю бедности и пытался содержать жену и шестерых детей. Тогда он стал ежедневно писать в поезде по пути на работу кусочки будущего романа, так как это было единственное, что он мог подарить своим детям. Тогда он не ожидал, что его книгу прочитает свыше 20 миллионов человек

- Фильм снимался в Канаде, в городе Ванкувер

- Изначально режиссёром фильма «Хижина» должен был стать Форест Уитакер, более известный как актёр

- Рада Митчелл уже играла вместе с Сэмом Уортингтоном в фильме «Крокодил»

- «Хижина» - это второй полнометражный фильм режиссёра Стюарта Хэзелдайна, снявшего свою первую работу 8 лет назад, в 2009 году