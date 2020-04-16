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The Secret: Dare to Dream

Секрет, 2020

2020 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Мелодрама «Секрет» является свободной адаптацией знаменитой книги по саморазвитию Ронды Берн «Тайна». На экране сценаристы воплотили главные идеи произведения, которым следуют персонажи истории, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Главная героиня истории Миранда Уэллс рано потеряла мужа. Теперь она воспитывает в одиночку троих детей и сталкивается со всеми проблемами, которые только могут обрушиться на жизнь одинокой женщины. Друзья семьи и родственники жалеют Миранду, но в своей характерной манере, которая усугубляет ее душевное состояние.

Жизнь идет своим чередом, страсти накаляются, и когда, казалось бы, хуже уже не может быть, в город Миранды врывается разрушительный шторм. Огромное старое дерево пробивает крышу, прибавляя в копилку героини еще одну проблему. Внезапно свою помощь Миранде предлагает таинственный мужчина.

Сначала он ремонтирует Миранде крышу, затем чинит бампер машины после аварии и помогает с детьми. Женщина влюбляется в незнакомца, после встречи с которым в ее жизни начинается белая полоса. Помимо Миранды, теплые чувства к мужчине испытывают и ее дети. Однако вскоре мужчина исчезает точно так же, как и появился, оставляя после себя только конверт с посланием, которое способно изменить жизнь Миранды к лучшему.

Книга «Тайна» входит в список бестселлеров New York Times. Была выпущена тиражом в 7,5 миллионов копий. В русском переводе книга появилась в 2009 году под издательством «Эксмо».  

Писательница Ронда Берн переживала сильную депрессию после смерти своего отца. Под влиянием дочери она прочитала труд «Наука обогащения» Уоллеса Уолтса в надежде, что книга поможет ей разобраться в себе. Вдохновленная идеями Уоллеса, Ронда прочла много книг по саморазвитию и встретилась со множеством тренеров по личностному развитию. Весь материал она впоследствии изложила в своей книге «Тайна», которую издала в 2006 году.

«Тайна» стала первой книгой в авторской серии Ронды Берн. После нее она также написала «Силу», «Магию» и «Героя».

В 2006 году Ронда Берн приняла участие в съемках псевдонаучного фильма «Тайна». В создании картины участвовали ученые, философы и психологи. В этом же году Ронда выпускает сборник цитат из фильма, а потом книгу с основными идеями.         

Съемки картины начались в октябре 2018 года в Новом Орлеане.

Бюджет фильма «Секрет» составил 21 миллион долларов.

Журнал «Тайм» включил Ронду Берн в список самых влиятельных людей планеты в выпуске 2007 года, а также повторно в выпуске 2008 года. Позднее она вошла в рейтинг Forbes «100 самых известных людей планеты». 

Главная идея фильма «Тайна» 2006 года — самоисцеление человека с помощью силы позитивного мышления. Именно этот прием лег в основу художественной картины «Секрет» 2020 года.

Критики холодно приняли фильм «Тайна» 2006 года, а многие журналисты высказались об идеях Берн негативно. «Закон притяжения», показанный в фильме, не имеет под собой научных оснований. 

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 июля 2020
Премьера онлайн 31 июля 2020
Премьера в мире 16 апреля 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Джош Лукас
Джош Лукас
Селия Уэстон
Селия Уэстон
Все актеры и съемочная группа
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Секрет
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Миранда — мать-одиночка. Не так давно ее муж погиб в авиакатастрофе, и теперь она с большим трудом сводит концы с концами. Проблемы копятся, денежные счета растут. Как назло она еще и попадает в автомобильную аварию, пытаясь воспользоваться телефоном, а к вечеру ураган не захочет обойти маленький городок стороной и обрушит дерево на крышу ее дома. Не сойти с ума Миранде помогает таинственный незнакомец Брей, в которого днем врезалась девушка. Он покоряет домочадцев своим обаянием и…
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Кадры из фильма Все кадры
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