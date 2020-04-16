Секрет, 2020

Мелодрама «Секрет» является свободной адаптацией знаменитой книги по саморазвитию Ронды Берн «Тайна». На экране сценаристы воплотили главные идеи произведения, которым следуют персонажи истории, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Главная героиня истории Миранда Уэллс рано потеряла мужа. Теперь она воспитывает в одиночку троих детей и сталкивается со всеми проблемами, которые только могут обрушиться на жизнь одинокой женщины. Друзья семьи и родственники жалеют Миранду, но в своей характерной манере, которая усугубляет ее душевное состояние.

Жизнь идет своим чередом, страсти накаляются, и когда, казалось бы, хуже уже не может быть, в город Миранды врывается разрушительный шторм. Огромное старое дерево пробивает крышу, прибавляя в копилку героини еще одну проблему. Внезапно свою помощь Миранде предлагает таинственный мужчина.

Сначала он ремонтирует Миранде крышу, затем чинит бампер машины после аварии и помогает с детьми. Женщина влюбляется в незнакомца, после встречи с которым в ее жизни начинается белая полоса. Помимо Миранды, теплые чувства к мужчине испытывают и ее дети. Однако вскоре мужчина исчезает точно так же, как и появился, оставляя после себя только конверт с посланием, которое способно изменить жизнь Миранды к лучшему.