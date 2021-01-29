Палмер, 2021

После 12 лет тюрьмы Эдди Палмер (Джастин Тимберлейк) наконец-то освободился. Но, как и для многих, кто покидает систему уголовного правосудия, возвращение домой к обычной жизни оказывается трудным испытанием. Накатывают гнев за годы потраченной жизни и боль из-за череды бесчисленных напряженных или вовсе угасших отношений. Ощущается ли дом таким же милым, как и много лет назад, когда соседи перешептываются за спиной, а при приветствии опускают глаза? Где теперь найти работу, если никто в городе не хочет давать Эдди второй шанс? Фильм показывает суровую реальность, в которой Палмер воссоединяется со старыми друзьями детства и живет со своей любезной бабушкой Вивиан (Джун Скуиб). По соседству проживают Шелли (Джуно Темпл) и ее маленький сын Сэм (Райдер Аллен), которые постепенно становятся частью новой жизни, которую так отчаянно пытается начать Палмер. Шелли – женщина со своими проблемами. Она борется с зависимостью и в любой момент может бесследно исчезнуть, не сказав ни слова о том, когда вернется.
Жизнь Палмера переворачивается с ног на голову, когда Сэм переезжает жить к бабушке Вивиан после исчезновения своей матери. Поначалу Эдди неохотно принимает нового соседа, спящего в гостиной. Такой крутой парень, как он, не понимает, почему маленький мальчик увлекается принцессами и феями. Однако вскоре вся эта напускная агрессия главного героя может оказаться проблемой. Палмер часто бывает в школе и видит, что к Сэму пристают сверстники. Эдди отнюдь не согласен с подобной ситуацией, поэтому он начинает защищать мальчика от местных хулиганов. Вспыльчивость и готовность Палмера к безрассудным действиям действительно могут повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Премьера фильма состоялась в январе 2021 года.
Режиссером фильма выступил американский кинорежиссер и актер Фишер Стивенс.
Автором сценария является Шерил Гуэррьеро.
Дэниел Степп, сын фронтмена и основателя музыкальной группы Creed Скотта Степпа, прошел прослушивание на роль в этом фильме, а запись с кастинга Дэниел сам разместил в социальной сети Instagram.
О том, что актер и певец Джастин Тимберлейк сыграет в фильме главную роль, стало известно еще в сентябре 2019 года. Примерно в это же время было объявлено, что режиссером картины будет Фишер Стивенс.
Фишер Стивенс наиболее известен как актер, сыгравших в фильмах «Короткое замыкание», «Хакеры» и сериале «Завтра наступит сегодня».
Официально съемки фильма были проведены с ноября по декабрь 2019 года в Новом Орлеане.
Стриминговый сервис Apple TV+ купил права на распространение фильма в июле 2020 года.
Актриса Алиша Вейнрайт была утверждена на роль Мэгги Хейс в октябре 2019 года.
Актер Райдер Аллен присоединился к актерскому составу фильма в ноябре 2019 года.
Композитором фильма выступила Тамар-Кали, известная своими работами в таких фильмах, как «Ферма «Мадбаунд»», «Ассистентка» и «Ширли».
Это вторая работа над полнометражным фильмом в качестве сценаристки для Шерил Гуэррьеро.
Одним из продюсеров фильма выступил Чарльз Б. Весслер, который также в свое время работал над оскароносным фильмом «Зеленая книга».
У режиссера Фишера Стивенса есть премия «Оскар» за фильм «Бухта» 2010 года в категории «Лучший документальный фильм».
Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.