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Палмер Палмер
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Palmer

Палмер, 2021

2021 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После 12 лет тюрьмы Эдди Палмер (Джастин Тимберлейк) наконец-то освободился. Но, как и для многих, кто покидает систему уголовного правосудия, возвращение домой к обычной жизни оказывается трудным испытанием. Накатывают гнев за годы потраченной жизни и боль из-за череды бесчисленных напряженных или вовсе угасших отношений. Ощущается ли дом таким же милым, как и много лет назад, когда соседи перешептываются за спиной, а при приветствии опускают глаза? Где теперь найти работу, если никто в городе не хочет давать Эдди второй шанс? Фильм показывает суровую реальность, в которой Палмер воссоединяется со старыми друзьями детства и живет со своей любезной бабушкой Вивиан (Джун Скуиб). По соседству проживают Шелли (Джуно Темпл) и ее маленький сын Сэм (Райдер Аллен), которые постепенно становятся частью новой жизни, которую так отчаянно пытается начать Палмер. Шелли – женщина со своими проблемами. Она борется с зависимостью и в любой момент может бесследно исчезнуть, не сказав ни слова о том, когда вернется. 

Жизнь Палмера переворачивается с ног на голову, когда Сэм переезжает жить к бабушке Вивиан после исчезновения своей матери. Поначалу Эдди неохотно принимает нового соседа, спящего в гостиной. Такой крутой парень, как он, не понимает, почему маленький мальчик увлекается принцессами и феями. Однако вскоре вся эта напускная агрессия главного героя может оказаться проблемой. Палмер часто бывает в школе и видит, что к Сэму пристают сверстники. Эдди отнюдь не согласен с подобной ситуацией, поэтому он начинает защищать мальчика от местных хулиганов. Вспыльчивость и готовность Палмера к безрассудным действиям действительно могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. 

 

Премьера фильма состоялась в январе 2021 года.

Режиссером фильма выступил американский кинорежиссер и актер Фишер Стивенс.

Автором сценария является Шерил Гуэррьеро.

Дэниел Степп, сын фронтмена и основателя музыкальной группы Creed Скотта Степпа, прошел прослушивание на роль в этом фильме, а запись с кастинга Дэниел сам разместил в социальной сети Instagram.

О том, что актер и певец Джастин Тимберлейк сыграет в фильме главную роль, стало известно еще в сентябре 2019 года. Примерно в это же время было объявлено, что режиссером картины будет Фишер Стивенс.

Фишер Стивенс наиболее известен как актер, сыгравших в фильмах «Короткое замыкание», «Хакеры» и сериале «Завтра наступит сегодня».

Официально съемки фильма были проведены с ноября по декабрь 2019 года в Новом Орлеане.

Стриминговый сервис Apple TV+ купил права на распространение фильма в июле 2020 года.

Актриса Алиша Вейнрайт была утверждена на роль Мэгги Хейс в октябре 2019 года.  

Актер Райдер Аллен присоединился к актерскому составу фильма в ноябре 2019 года.

Композитором фильма выступила Тамар-Кали, известная своими работами в таких фильмах, как «Ферма «Мадбаунд»», «Ассистентка» и «Ширли».

Это вторая работа над полнометражным фильмом в качестве сценаристки для Шерил Гуэррьеро.

Одним из продюсеров фильма выступил Чарльз Б. Весслер, который также в свое время работал над оскароносным фильмом «Зеленая книга».

У режиссера Фишера Стивенса есть премия «Оскар» за фильм «Бухта» 2010 года в категории «Лучший документальный фильм».

Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
В ролях
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Дин Уинтерс
Дин Уинтерс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 12:42
2KRN . ME - HYDRA ВЕРНУЛАСЬ ПАЦАНЫ!
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15 голосов
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