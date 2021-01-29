Палмер, 2021

После 12 лет тюрьмы Эдди Палмер (Джастин Тимберлейк) наконец-то освободился. Но, как и для многих, кто покидает систему уголовного правосудия, возвращение домой к обычной жизни оказывается трудным испытанием. Накатывают гнев за годы потраченной жизни и боль из-за череды бесчисленных напряженных или вовсе угасших отношений. Ощущается ли дом таким же милым, как и много лет назад, когда соседи перешептываются за спиной, а при приветствии опускают глаза? Где теперь найти работу, если никто в городе не хочет давать Эдди второй шанс? Фильм показывает суровую реальность, в которой Палмер воссоединяется со старыми друзьями детства и живет со своей любезной бабушкой Вивиан (Джун Скуиб). По соседству проживают Шелли (Джуно Темпл) и ее маленький сын Сэм (Райдер Аллен), которые постепенно становятся частью новой жизни, которую так отчаянно пытается начать Палмер. Шелли – женщина со своими проблемами. Она борется с зависимостью и в любой момент может бесследно исчезнуть, не сказав ни слова о том, когда вернется.

Жизнь Палмера переворачивается с ног на голову, когда Сэм переезжает жить к бабушке Вивиан после исчезновения своей матери. Поначалу Эдди неохотно принимает нового соседа, спящего в гостиной. Такой крутой парень, как он, не понимает, почему маленький мальчик увлекается принцессами и феями. Однако вскоре вся эта напускная агрессия главного героя может оказаться проблемой. Палмер часто бывает в школе и видит, что к Сэму пристают сверстники. Эдди отнюдь не согласен с подобной ситуацией, поэтому он начинает защищать мальчика от местных хулиганов. Вспыльчивость и готовность Палмера к безрассудным действиям действительно могут повлечь за собой непредсказуемые последствия.