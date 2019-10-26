Жесткое прошлое, 2019

Кип живет в Северной Дакоте и работает на ранчо своего отца. Ему не близок досуг большинства местных американцев, которые любят выпивать и снимать себе девушек на одну ночь. Вания — коренная американка, одна из живущих в ближайшей резервации путан. Однажды Кип защищает Ванию от нападения и у них завязывается общение, которое в итоге оборачивается проблемами с ее сутенером и последующим исчезновением девушки. Во время поисков Вании Кипу открывается ужасная правда о царящем в регионе беззаконии.