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Жесткое прошлое Жесткое прошлое
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The Bygone

Жесткое прошлое, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кип живет в Северной Дакоте и работает на ранчо своего отца. Ему не близок досуг большинства местных американцев, которые любят выпивать и снимать себе девушек на одну ночь. Вания — коренная американка, одна из живущих в ближайшей резервации путан. Однажды Кип защищает Ванию от нападения и у них завязывается общение, которое в итоге оборачивается проблемами с ее сутенером и последующим исчезновением девушки. Во время поисков Вании Кипу открывается ужасная правда о царящем в регионе беззаконии.

  • Фильм снимался в Оклахоме с ноября по декабрь 2017 года.
  • Бюджет фильма составил 3 миллиона долларов.
  • Премьера фильма состоялась 8 июня 2018 года на кинофестивале “deadCENTER” в Оклахоме. В дальнейшем он был показан на фестивалях “Austin Film Festival” и “Lone Star Film Festival”. 24 сентября 2020 года состоялся релиз на DVD.
  • По словам режиссеров и сценаристов Грэма и Паркера Филлипсов, источником вдохновения для фильма послужили последствия недавнего нефтяного бума в Северной Дакоте. Помимо воздействия на окружающую среду, бум принес в регион волну беззакония: приезд десятков тысяч рабочих спровоцировал увеличение наркоторговли, рост насилия и случаев сексуального рабства, главной жертвой которого стали молодые индейские женщины.

Когда молодой владелец ранчо заводит отношения с девушкой из индейского племени Лакота, которая проживает на территории ближайшей резервации, её последующее таинственное исчезновение заставляет главного героя раскрывать душераздирающие детали своего прошлого и осознавать всю тяжесть этого бремени в будущем.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 26 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Грэм Филлипс
Грэм Филлипс
В ролях
Ричи Костер
Ричи Костер
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси
Джейкоб Минг-Трент
Джейкоб Минг-Трент
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жесткое прошлое 2 постера
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Жесткое прошлое
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:45
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