Жесткое прошлое, 2019

Кип живет в Северной Дакоте и работает на ранчо своего отца. Ему не близок досуг большинства местных американцев, которые любят выпивать и снимать себе девушек на одну ночь. Вания — коренная американка, одна из живущих в ближайшей резервации путан. Однажды Кип защищает Ванию от нападения и у них завязывается общение, которое в итоге оборачивается проблемами с ее сутенером и последующим исчезновением девушки. Во время поисков Вании Кипу открывается ужасная правда о царящем в регионе беззаконии.
Когда молодой владелец ранчо заводит отношения с девушкой из индейского племени Лакота, которая проживает на территории ближайшей резервации, её последующее таинственное исчезновение заставляет главного героя раскрывать душераздирающие детали своего прошлого и осознавать всю тяжесть этого бремени в будущем.