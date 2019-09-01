Афера в Майами, 2020

Оливье Ассайас представляет свою новую политическую драму «Афера в Майами», основанную на реальных событиях. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале в рамках основной конкурсной программы 1 сентября 2019 года. Критики холодно встретили фильм.
Действие картины разворачивается в декабре 1990 года. Пилот кубинской авиакомпании Рене Гонсалес как обычно прощается с женой Ольгой и дочкой. Жена думает, что Рене отправляется на работу и даже строит планы по его возвращении.
Через некоторое время к жене Гонсалеса врываются члены правительства и рассказывают ей правду. На самом деле ее муж угнал самолет и улетел в США. Оказывается, его успели завербовать в «Осиную сеть» и он стал членом организации «Братья за спасение». Главная задача этой организации — борьба за справедливость и процветание Кубы.
В правительстве считают обратное — Рене стал предателем, который втайне от своей страны помогает создать негативный образ Кубы и работает ради личных интересов. Он и еще несколько таких же тайных агентов занимаются продажей наркотиков. Теперь Ольга – жена предателя, которой придется выживать, пока за ее мужем идет охота, а каждый второй стремится навредить ей и ее ребенку.
Фильм «Афера в Майами» основан на книге Фернандо Морайса «Последний солдат Холодной войны». Роман рассказывает историю пятерых кубинских политических заключенных, попавших в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и терроризме.
Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале первого сентября 2019 года и получила низкие оценки. На сайте Rotten Tomatoes она собрала всего 43% положительных отзывов, а на Metacritic — всего 53 балла.
В фильме есть ошибка. Когда Ольга навещает Рене в тюрьме с Иветт, ребенок в начале сцены не спит. Затем оказывается, что он спал все это время до конца сцены.
В «Афере в Майами» есть отсылка на фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Рене и Ана Маргарита собираются в кино на эту картину и обсуждают его.
Съемки картины начались на Кубе в феврале 2019 года, а закончились уже в мае.
Фильм «Афера в Майами» также показали на Международном фестивале в Торонто, на фестивале американского кино в Довиле, на кинофестивале в Сан-Себастьяне, на Нью-Йоркском и Лондонском кинофестивалях.
В январе 2020 года стриминговый сервис Netflix приобрел права на распространение фильма.
Изначально на одну из главных ролей в фильме был назначен Педро Паскаль, но актер не смог участвовать в проекте, поэтому его заменил Леонардо Сбаралья.
Съемки проходили на Кубе, в США и на одном из Канарских островов — Гран-Канария.
Режиссер картины Оливье Ассайас стал лауреатом Каннского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер» за фильм «Персональный покупатель».
Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.