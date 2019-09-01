Афера в Майами, 2020

Оливье Ассайас представляет свою новую политическую драму «Афера в Майами», основанную на реальных событиях. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале в рамках основной конкурсной программы 1 сентября 2019 года. Критики холодно встретили фильм.

Действие картины разворачивается в декабре 1990 года. Пилот кубинской авиакомпании Рене Гонсалес как обычно прощается с женой Ольгой и дочкой. Жена думает, что Рене отправляется на работу и даже строит планы по его возвращении.

Через некоторое время к жене Гонсалеса врываются члены правительства и рассказывают ей правду. На самом деле ее муж угнал самолет и улетел в США. Оказывается, его успели завербовать в «Осиную сеть» и он стал членом организации «Братья за спасение». Главная задача этой организации — борьба за справедливость и процветание Кубы.

В правительстве считают обратное — Рене стал предателем, который втайне от своей страны помогает создать негативный образ Кубы и работает ради личных интересов. Он и еще несколько таких же тайных агентов занимаются продажей наркотиков. Теперь Ольга – жена предателя, которой придется выживать, пока за ее мужем идет охота, а каждый второй стремится навредить ей и ее ребенку.