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Картонная пристань Картонная пристань
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Картонная пристань, 2020

2020 / Россия
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Накануне выборов группу столичных журналистов отправляют «в народ». Они еще сами просят подбросить их до главной, глубочайшей, бездонной провинциальной дыры — и оказываются в деревне с воистину фантастическим для XXI века названием — Ударник. Где вменяемых просто нет. Разве что участковый, правящий этим селом Паскудниковым как умеет…

  • Режиссерский дебют Кирилла Котельникова.
  • Последняя перед известным инцидентом с ДТП картина с Михаилом Ефремовым, где он сыграл роль полицейского-упыря, строящего местную пьянь и крышующего тех, кто не желает строиться. Он и доводит конфликт с приезжими — а как с ними еще-то? — до кровавого, по-русски бессмысленного и беспощадного финала.
  • Владимир Зайцев известен множеством ролей в кино и на телевидении, но он еще и превосходный артист озвучки: в его багаже — озвучивание Роберта Дауни-младшего в ролях Тони Старка и Шерлока, Джейсона Стэйтема в его лучших фильмах, Хита Леджера в «Темном рыцаре», Брэда Питта в «Бесславных ублюдках», Майкла Фассбендера в «Опасном методе», Тома Хэнкса в «Капитане Филлипсе». А любители игр наверняка знают его как голос Геральта из Ривии — он озвучил «Ведьмака» в 2007.
  • Ольга Тумайкина в 2020 еще и практически одновременно работала в сериалах «Марлен», «Спасская» и «Большая секунда». 

Четверо московских журналистов едут делать репортаж о российской глубинке. Пресс-тур, обещавший быть двухдневной экзотикой и принести кому — много лайков, а кому — одобрение начальства, оборачивается столкновением с реальностью гоголевского типа: москвичам, не державшим до этой ночи в руках ничего тяжелее гаджета, приходится жестоко бороться за свою жизнь и противостоять местным, желающим любой ценой сохранить тайну своей деревни.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Кирилл Котельников
В ролях
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Дарья Савельева
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Картонная пристань 1 постер
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Картонная пристань
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:29
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