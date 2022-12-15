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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2004

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2004 года

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Дневник памяти
2 Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.4
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Вечное сияние чистого разума
3 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Терминал
4 Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
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Призрак оперы
5 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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50 первых поцелуев
6 50 первых поцелуев
мелодрама, комедия 2004, США
7.4
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Водитель для Веры
7 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Бриджит Джонс: Грани разумного
8 Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.9
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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