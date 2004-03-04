«50 первых поцелуев»: Рецензия Киноафиши

Это даже по-своему удивительно, но все, что я сказал несколькими днями ранее по поводу «Оптом дешевле», точно так же относится и к «50 первым поцелуям». Та же уйма возможностей сделать либо отличную сумасшедшую комедию, либо более-менее качественную психодраму – и ни одного использованного шанса: все упущены. Судите сами. Адам Сэндлер, работающий на Гавайях ветеринаром океанариума, занимается почти исключительно тем, что заводит курортные романы, а затем избавляется от них под предлогом, что он уже женат, либо улетает на выполнение опасного задания, либо еще что-нибудь. Но вот однажды он встречает девушку своей мечты – Дрю Бэрримор, которая в результате столкновения с деревом страдает выгодной формой амнезии: она помнит все, что случилось до аварии, однако события каждого прошедшего дня забывает, как только ложится спать. Поскольку время для бедняжки остановилось на 13 октября, отец и брат каждый день покупают ей один и тот же торт к дню рождения, ставят одну и ту же видеокассету и т. д. и т. п. Тогда наш дон жуан устраивает новой пассии непрерывную шоковую терапию, каждый (опять-таки) божий день приводя ей свидетельства того, что целый год жизни совершенно стерся из ее памяти. Все это очень напоминает «День сурка», только если «День сурка» все же притча, то «50 первых поцелуев» – «романтическая комедия». Из такого сюжета, согласитесь, можно было бы сделать незабываемое абсурдистско-эксцентрическое шоу с лабиринтом дерзких сценарных ходов и фейерверком экспромтов, однако вместо этого нам показывают каких-то откровенно невнятных персонажей и убогие шутки на тему разнообразных выделений и прочих казусов организма. То морж облюет с ног до головы работницу океанариума, то умственно отсталый братец Дрю Бэрримор начнет капать потом в соус, то еще что-нибудь в том же роде. Предметом самого оживленного обсуждения в фильме становятся такие, без сомнения, чрезвычайно интересные темы, как размер моржовых гениталий, отпугивающий обитателей морских глубин, влияние стероидов на количество ночных поллюций и степень чувствительности мужских сосков. Конечно, кому-то вполне сойдет и этот раблезианский карнавал, но вообще-то, скажу я вам, как в известном анекдоте, – не барское это дело – смотреть подобную чепуху. Vlad Dracula