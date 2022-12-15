Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2015

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2015 года

Дом
1 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Золушка
2 Золушка
мелодрама, фэнтези 2015, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Последний охотник на ведьм
3 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Звездные войны: Пробуждение силы
4 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Он - дракон
5 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
Оцените
Седьмой сын
6 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Крампус
7 Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фантастическая четверка
8 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Приложение киноафиши