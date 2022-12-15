Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2008

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2008 года

ВАЛЛ-И
1 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кунг-Фу Панда
2 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар 2
3 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вольт
4 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рыбка Поньо на утесе
5 Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме 2008, Япония
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хортон
6 Хортон
семейный, анимация, приключения 2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Про Федота-стрельца, удалого молодца
7 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Охотники на драконов
8 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
Оцените
Звездные Войны: Войны клонов
9 Звездные Войны: Войны клонов
анимация, приключения, фантастика 2008, США / Сингапур
7.3
Оцените
Сезон охоты 2
10 Сезон охоты 2
приключения, комедия, семейный, анимация 2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
11 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мухнем на Луну 3D
12 Мухнем на Луну 3D
семейный, анимация, приключения 2008, Бельгия
6.4
Оцените
Приключения Аленушки и Еремы
13 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
Оцените
Игорь
14 Игорь
анимация, комедия 2008, США
5.6
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Приложение киноафиши