«Удачи, веселья, не сдохни»: Рецензия Киноафиши

В придорожную закусочную, где все уткнулись в телефоны, заходит мужчина странной наружности и объявляет, что прибыл из будущего. Конечно же, никто не воспринимает всерьез грязного чудака в дождевике, пока тот не пугает их поясом смертника, за который выдает устройство для перемещения во времени. Его задача — остановить надвигающийся апокалипсис, виной которому станет изобретение искусственного сверхинтеллекта. Для спасения всего человечества нужно лишь собрать отменную команду. За 117 различных комбинаций посетителей ему так и не удалось достичь цели, но этот раз кажется особенным. В его группе появляются две девушки, ранее не участвовавших в спасительной миссии. Вместе они выдвигаются к точке назначения, а повествование начинает прыгать между настоящим и флешбэками, показывающими, что происходило с участниками операции за несколько дней до.

Эти мини-истории напоминают короткие и далеко не самые удачные эпизоды «Черного зеркала», а некоторые повороты буквально цитируют сюжеты последнего сезона. Единственный плюс в происходящем на экране — приятный бесшовный монтаж между прошлым и настоящим. Из самих предысторий запоминается лишь одна — о матери, потерявшей сына-подростка в школьном шутинге и решившей оплатить создание его клона (клонирование убитых в государственных школах частично оплачивается правительством). Создатели обращают поистине едкий взгляд на смирение американцев с непрекращающейся чередой трагедий. Из-за столь частого присутствия в новостной ленте смерти детей стали обыденностью, а не острой проблемой, решение которой должно быть срочно найдено. Актуальность темы подтверждает и номинация короткометражного документального фильма All the Empty Rooms на грядущий «Оскар». Сравнение, конечно же, не в пользу «Удачи», но попытка засчитывается.

Работает картина благодаря изумительному актерскому составу. Сэм Рокуэлл — современный Иисус с проводами вокруг головы вместо тернового венца, единственная надежда человечества. Безумный и обаятельный, он собирает вокруг себя невероятно талантливых женщин: Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон и Зази Битц.

Но даже звезды не спасают вторичность текста единоличного сценариста Мэттью Робинсона, а к обещанному комедийному безумию ему не удается даже подобраться, лишая фильм хороших шуток и уступая даже предыдущей, менее обсуждаемой картине «Любовь и монстры». Взявшись за критику ИИ, VR-технологий и обсессии соцсетями, Робинсон будто сам в начале работы над сценарием написал промпт, в котором запросил смешать вышеупомянутое «Черное зеркало», «Матрицу», «Терминатора», «Ночь живых мертвецов», графический роман «Электрический штат» и «обелить» «Простите за беспокойство», а затем приправить бумерским ворчанием. Гор Вербински, разменявший седьмой десяток, явно остался доволен получившимся хаосом и решил этим сюжетом без поддержки крупных студий прервать девятилетнее молчание, наступившее после пары кассовых провалов.

На фоне попытки напугать развитием технологий зрители вряд ли после просмотра решат не доставать телефоны и отправиться трогать траву. «Удачи, веселья, не сдохни» настолько неравномерен, что в итоге не борется со злом, а примыкает к нему, превращаясь в думскроллинг. Его удачные элементы гораздо выигрышнее смотрелись в формате мини-сериала, к которому Вербински после затишья мог бы прибегнуть в качестве эксперимента. Но, к сожалению, нас ожидает неоправданный хронометраж больше двух часов, который не способен сохранить энергию.

Фильм может понравиться поколению, чья молодость прошла в отсутствие интернета и смартфонов, чтобы грозно покачать головой в сторону залипших в соцсетях подростков и молодежи, поголовно работающей с утра до ночи за ноутбуками. С первых же кадров нас убеждают, что проблемы человечества заключаются в пренебрежении личным взаимодействием. Самое страшное оружие современности — не ИИ, а изобретенная еще в прошлом веке бомба и люди, несущие за нее ответственность, а отказ от общения человечеству не грозит, пока на фестивалях показывают кино, заставляющее зрителей собраться в круг и вместе обмениваться шутками об увиденном.