Плохие парни
– Мир еще не видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакер высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры: «Плохие парни» должны измениться в лучшую сторону. Или сделать вид? Но когда новый злодей угрожает городу, сможет ли Мистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?
Авторизация по e-mail