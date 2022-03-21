Меню
Плохие парни
Плохие парни. Второй дублированный трейлер

Плохие парни. Второй дублированный трейлер

🧡 1
👏 2
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 февраля 2022
Плохие парни – Мир еще не видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакер высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры: «Плохие парни» должны измениться в лучшую сторону. Или сделать вид? Но когда новый злодей угрожает городу, сможет ли Мистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?
Assa Azza 21 марта 2022, 15:40
Оценка
Билеты остались
21 марта 2022, 15:40 Ответить
елена рахматулина (егорова) 27 марта 2022, 07:11
не понятно сколько стоят билеты.
27 марта 2022, 07:11 Ответить
Артём Филиппов 30 марта 2022, 12:55
Оценка
У нас нет полной информации об этом мультфильме, но мы можем сообщить вам, если что-то появится.(это с сайта афиши)
30 марта 2022, 12:55 Ответить
Илья Соловьев 17 мая 2022, 17:38
Оценка
Я хочу на неё пойти
17 мая 2022, 17:38 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:40
Оценка
Очень классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:40 Ответить
User 8 ноября 2022, 13:05
Оценка
Очень понравился. Советую.
8 ноября 2022, 13:05 Ответить
76-42-50 4 декабря 2022, 10:00
Оценка
Классный мульт. Смотрела в кт \"Юбилейный\". Зал просто отличный.
4 декабря 2022, 10:00 Ответить
7.4 Плохие парни
Плохие парни анимация, комедия, семейный, 2022, США
