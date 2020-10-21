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Евгения Симонова

Евгения Симонова
Евгения Симонова
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Дата рождения
1 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Евгения Симонова

Родилась 1 июня 1955 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Евгения Симонова
Просточеловек
драма 2022, Россия
0.0
Память осени
Память осени
драма 2016, Россия
4.0
Два билета в Венецию
Два билета в Венецию
драма 2011, Россия
4.0
Событие
драма 2009, Россия
5.0
Сынок
Сынок
драма 2009, Россия
7.0
Многоточие
Многоточие
драма 2006, Россия
5.0
Бес в ребро
Бес в ребро
криминал, детектив 1990, СССР
5.0
Прямая трансляция
Прямая трансляция
драма 1990, СССР
5.0
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21 октября 2020 16:32
Мороз, Пересильд и Бурковский снимутся в новом сериале «Медиатор» Режиссером проекта стал Артем Аксененко («В клетке», «Лапси»).
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3 августа 2020 09:18
Всероссийская премьера фильма «#УСЛЫШЬМЕНЯ» в «Родине» 25 сентября в Международный день глухих в городах России пройдёт премьера картины «#УСЛЫШЬМЕНЯ». Показ также пройдёт в киноцентре «Родина» в 19:00. Миллионы человек в нашей
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19 сентября 2016 12:22
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