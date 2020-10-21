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Евгения Симонова
Евгения Симонова
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Евгения Симонова
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Дата рождения
1 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Евгения Симонова
Родилась 1 июня 1955 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Евгения Симонова
Просточеловек
драма
2022, Россия
0.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Два билета в Венецию
драма
2011, Россия
4.0
Событие
драма
2009, Россия
5.0
Сынок
драма
2009, Россия
7.0
Многоточие
драма
2006, Россия
5.0
Бес в ребро
криминал, детектив
1990, СССР
5.0
Прямая трансляция
драма
1990, СССР
5.0
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