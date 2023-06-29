Вышел новый трейлер мини-сериала Стивена Содерберга «Замкнутый круг»

Запутанная история о похищении с Зази Битц и Клэр Дэйнс.

Стрим-сервис Max выпустил полноценный трейлер напряженного шестисерийного детектива Стивена Содерберга «Замкнутый круг». В представленном ролике более детально освещена завязка истории и полноценно показаны центральные персонажи. Ведущие роли в мини-сериале от режиссера «Одиннадцати друзей Оушена» и «Траффика» сыграли Тимоти Олифант («Правосудие»), Клэр Дэйнс («Змей в Эссексе»), Зази Битц («Атланта») и Деннис Куэйд («Послезавтра»).

Действие разворачивается в Нью-Йорке. В центре повествования — состоятельная семейная пара в лице Дерека (Олифант) и Сэм (Дэйнс). Их сын-подросток становится жертвой похищения, которое пошло не по сценарию. За расследование страшного преступления берется детектив Хармони (Битц), и вскоре неприятная правда выходит наружу. Во время поисков ответов, на поверхность всплывают деликатные тайны, плотно связывающие множество различных героев и культурных групп.

Сценарий написал автор «Людей в черном» и «Иллюзии обмана» Эд Соломон, до этого работавший с Содербергом над триллером «Без резких движений» и мини-сериалом «Мозаика». В актерский состав также вошли Джим Гэффиган, Джаррель Джером, Алекс Уинтер, Адия, Уильям Сэдлер, Фалдут Шарма, Си Си Эйч Паундер и Сюзанн Савой.

Премьера «Замкнутого круга» состоится 13 июля. Эпизоды будут выходить по два в еженедельном формате до 27 июля.