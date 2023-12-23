«Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня»: Рецензия Киноафиши

В королевстве Праматерь власть передавалась по кровной линии на протяжении тысячи поколений. Слава их наследия проносилась по бескрайнему космосу, пока наемный убийца не сразил правящую семью, прервав королевскую родословную. Воцарившийся хаос привел к возникновению революционных идей. Сенатор Балисарий перехватил власть над Праматерью и отправил жестокого командира Аттикуса к окраинам королевства, чтобы сокрушить повстанцев.

Корабль Аттикуса приземляется на планете мирных земледельцев, чтобы запастись пропитанием для команды. На неурожайной каменистой земле местная община борется за собственное выживание и не готова делиться драгоценным зерном с чужаками. Во время попытки солдат изнасиловать местную девушку, на сцене во всей красе появляется главная героиня Кора, готовая дать отпор кослейщикам СС. Оказывается, местная жительница сама была на стороне злодеев, но теперь готова искупить грехи прошлого и даже стать лицом повстанческого движения.

Первая часть франшизы Снайдера вертится вокруг тропа «набор команды». Неотъемлемая развлекательная часть фильмов про ограбления, занимающая обычно динамичные полчаса, здесь простирается на целых два. Первым Кора берет с собой на войну с Сенатором фермера Гуннара, привлекательного актера Михиля Хёйсмана . Гуннар изначально показанный как нечистый на руку герой, отчего-то быстро переходит на светлую сторону. По снайдеровским законам все красивые люди должны быть добрыми, а неконвенциональные — злыми. Другим рекрутом станет эдакий Гарри Поттер, приручивший гиппогрифа уважительным поглаживанием клюва. Загадочный Тарзан Поттер будет весь фильм светить накаченным торсом, так и не раскрыв какой мотивацией он движем, кроме приковывания к себе взглядов зрительниц. Также в компанию войдет Немезида в исполнении прекрасной корейской актрисы Пэ Ду-на , звезды «Вторжение динозавра» Пон Джун-хо . В сцене-знакомства она побеждает огромную женщину-паука и намекает, что когда-то потеряла детей. Ее присоединение к команде объясняют фразой: «Учитывая твою репутацию, мы решили, что тебя это заинтересует». О чем идет речь так и останется загадкой, а сама Немезида произнесет в дальнейшем лишь пару ничего незначащих фраз.

Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня

Зак Снайдер с удивительным мастерством убирает все самое интересное из процесса набора команды. Он не раскрывает ни одного из героев, не назначает им определенные роли в предстоящей битве. Персонажи безлико перемещаются с планеты на планету, чей сеттинг также ничего не рассказывает. Зрителю показывают лишь набор построек и дыма, не имеющих ничего общего с характерами Набу или Корусанта из «Звездных войн» . Невнятные пейзажи длятся от силы пару секунд, а затем художники сбегают от задачи построения мира, отправляя героев внутрь пустых помещений.

Режиссура «Армии мертвецов» и сценарий «Армии воров» предательски вводят в заблуждение о наличии у Снайдера отличного чувства юмора. В работе над своим magnum opus он посчитал шутки неуместными, закопав «Мятежную луну» под грудами пафоса. В космосе, как известно, воздуха нет, так и сценарий испытывает его ужасную нехватку. Есть в этой чрезмерной напыщенности что-то от «Дюны» или «Бегущего по лезвию» , но для героев и сеттинга это стало бы слишком великодушным комплиментом.

Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня

Источники вдохновения угадываются молниеносно, основные из них, конечно же, части «Звездных войн» разных периодов. Снайдер даже решает поклониться вдохновителю Лукаса — Акире Куросаве . Поиск и найм храбрых воинов для защиты фермеров, которые в состоянии отплатить лишь зерном, прямой пересказ «Семи самураев» японского режиссера. Задумка космического реверанса даже умиляет. Совсем маленький Снайдер вдохновился «Звездными войнами», в молодости придумал свой сюжет, скрестив Лукаса с Куросавой, а на шестом десятке стал человеком, которому готовы давать огромные деньги для воплощения его давней фанатской мечты. Жаль, что за все годы ему так и не удалось создать оригинальное произведение, а не снять копию с копии.

Кинематографические кинки Снайдера здесь выкручены на максимум: солнечные блики становятся бельмом на глазу, как и мягкий фокус по краям кадра, и малая глубина резкости. Когда визуальные приемы постоянное кочуют из сцены в сцену, их смысл полностью исчезает. Также ощущается излюбленный Снайдером слоу моушн. Словно дементор, он высасывает всю душу из боевых сцен. Столкновение Немезиды и паучихи или проезды на коленях Коры с непрекращающимся шквалом огня звучат захватывающе, на экране — вызывают зевоту.

Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня

«Мятежная луна» — удивительная картина, в которой постоянно что-то происходит, при этом не происходит ничего.

Двухчасовой экспозиции не удается превратить набор NPC в главных героев, представить угрозу уровня Звезды Смерти и построить внятное пространство. Сложно поверить, что второй части удастся исправить ошибки и, самое главное, вернуть зрителя в мир неуклюжей реплики «Звездных войн».