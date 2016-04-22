«Элвис и Никсон»: Рецензия Киноафиши

Король под прикрытием

В прокат выходит комедия Лизы Джонсон «Элвис и Никсон» о встрече американского президента Ричарда Никсона (Кевин Спейси) с мировой звездой музыки Элвисом Пресли (Майкл Шеннон).

Этот факт действительно имел место: в 1972 году президент и Пресли беседовали в знаменитом Овальном кабинете Белого дома, о чем свидетельствует сделанная в тот день фотография, Однако встреча проходила за закрытыми дверьми и протокола не велось, поэтому сюжет фильма, главным образом, — авторская фантазия на тему того, чему мог быть посвящен разговор. Кстати, это событие уже экранизировалось: в 1997 Аллан Аркуш, известный как режиссер сериалов, выпустил телефильм "Элвис встречает Никсона". Но на сей раз перед нами иной масштаб работы.

Кадр из фильма «Элвис и Никсон»

Тема сама по себе привлекательна — и в особенности для американцев, трепетно относящихся к своей истории. Еще бы, ведь главные герои — фигуры, по меньшей мере, знаковые. Никсон был единственным президентом в истории США, который добровольно сложил свои полномочия досрочно после прогремевшего на всю страну Уотергейтского скандала (сторонники Никсона были пойманы в штабе партии противников с подслушивающими устройствами и крупной суммой денег). Короля же рок-н-ролла (или просто короля) Элвиса Пресли знает буквально каждый — и не только в Америке. И вот король Элвис приходит в Белый дом, чтобы рассказать президенту о своей идее, которая должна спасти американскую нацию. По мнению Пресли, она в опасности из-за того, что молодежь сильно подвержена наркомании. Как один из самых влиятельных музыкантов на планете он хочет использовать свою силу, чтобы отвлечь народ от пагубного пристрастия. И Элвис просит у Никсона должность федерального агента по особо важным делам.

Кадр из фильма «Элвис и Никсон»

Казалось бы, предположение о том, что Пресли могло прийти в голову бороться с наркоманией таким образом, абсурдно, но в жанре комедии выглядит совершенно правильным. Сама картина выстроена в веселой приключенческой стилистике: мировая знаменитость сбегает из своего дома и в сопровождении помощников тайно едет в Вашингтон, чтобы поговорить с другой знаменитостью. Режиссер наделила главного героя милыми чудаковатыми привычками вроде самостоятельных походов за булочками в кафе, заставляющими верить, что перед нами живой человек. Как и другими привычками — например, манерой носить в сапоге пистолет, правда, ее вряд ли назовешь милой.

Майкла Шеннона, который хотя и весьма отдаленно похож на своего персонажа, все же есть за что похвалить. Актер не стал копировать образ и пошел по иному пути: создал своего Пресли — спокойного, уставшего, но искреннего. Поступи он по-другому, может быть, роль не получилась бы. Его Элвиса действительно заботят проблемы американского народа — и он так убедителен и последователен в своем разговоре с Никсоном, что невольно забываешь об ироничности ситуации. Впрочем, комедийное обрамление было необходимо, чтобы лучше раскрыть характеры. В отличие от Майкла Шеннона, Кевин Спейси все-таки более близок к реальному знакомому американцам образу своего героя и, пожалуй, видеть, как эти два разных подхода реализуются в действии, интересно. Элвис общается с президентом на равных: садится не на указанное ему помощником место, беззастенчиво запускает руку в предназначенный Никсону «M&M's» — однако при этом безукоризненно вежлив в разговоре. И если вначале Никсон относится к собеседнику с насмешливым недоверием, то под конец смотрит на него чуть ли не влюбленно. Спейси и Шеннон безо всякой натуги проживают уморительно смешные сцены с абсолютно серьезными лицами. В них нет ни капли желания развеселить, и это делает им честь.

Кадр из фильма «Элвис и Никсон»

Кроме главной сюжетной линии, в картине есть и другая, тоже ценная для понимания истории. В Вашингтон наш герой приезжает со своим помощником и другом Джерри (Алекс Петтифер) который разрывается между желанием помочь Элвису и уехать к любимой девушке, чтобы сделать ей предложение. Для западных фильмов о знаменитостях тема дружбы не редкость, но в «Элвисе и Никсоне» от сцены разговора героев Шеннона и Петтифера веет настоящей теплотой. Джерри, говорящий, что знает настоящего Элвиса, действительно трогателен, и эта роль ­— большая удача для актера.

Задачи глубоко копнуть и сделать героев похожими на прототипы авторы не ставили и с фактами их биографий обращались весьма избирательно. Поэтому и создали персонажей скорее по мотивам их реальных воплощений. Но сам фильм от этого ничуть не проиграл — вышла достаточно крепкая картина, с легкой интонацией повествующая о серьезных вещах.

Александра Подольникова

В русском прокате с 21 апреля.

Расписание и покупка билетов на фильм «Элвис и Никсон».