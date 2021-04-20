«Нечестивые»: Рецензия Киноафиши

Работа заносит журналиста Гэрри Фенна в городок неподалеку от Бостона: местный фермер уверен, что по ночам сатанисты измываются над его скотом. В прошлом Фенн опозорился из-за фабрикации материалов, и хотя это наводка вызывает у него только скепсис, разборчивость для него – непозволительная роскошь. Но вскоре после его встречи с суеверным фермером в городе происходит чудо: от рождения глухонемая девочка по имени Элис не только начинает говорить и слышать, но и излечивает окружающих якобы с помощью Девы Марии. Гэрри убежден, что эта история может стать для него билетом в прежнюю жизнь уважаемого журналиста, но вскоре он начинает сомневаться в божественности сущности, наделившей Элис способностью исцелять окружающих.

Нечестивые

В основу «Нечестивых» лег роман английского писателя Джеймса Герберта «Святыня», главными темами которого были массовые истерии как результат религиозного экстаза. Экранизация от дебютанта в режиссуре Эвана Спилиотопулоса довольно точно воспроизводит фабулу книги, но не углубляется в ее проблематику. Прежде работавший лишь в качестве сценариста (причем в основном над блокбастерами вроде перезапущенных «Ангелов Чарли» и «Геракла») Спилиотопулос очевидно зашел на непривычную для себя территорию хоррора и в своем первом фильме пытается пугать зрителей через картинку: плачущие кровью статуи в церкви, кошмар Фенна, в котором тот видит багровые реки, ведьма прямиком из XIX века в темном одеянии и железной маске на непропорциональном лице, выдающая себя за Деву Марию. Но выходит это неубедительно, потому что все эти приемы – стандартный набор любого проходного фильма ужасов, и мало кого могут действительно напугать. Кажется, гораздо интереснее было бы препарирование темы добра и зла, невозможности их существования отдельно друг от друга, однако по этому поводу Спилиотопулос ограничивается цитатой Мартина Лютера, и то скорее ради все той же «зрелищности» (где это видано, чтобы католический священник цитировал протестанта, отлученного от Церкви?).

Нечестивые

Хотя Джеффри Дин Морган отлично вписывается в роль забытого всем миром журналиста, от убогости своей работы взявшегося за бутылку, отношения его героя с девочкой-подростком выглядят неубедительно. Несколько совместных интервью, и вот он уже по старинке записывает ей на диск плейлист, чтобы познакомить ее с дивным музыкальным миром, а под конец и вовсе становится для нее отцовской фигурой. Морган хорош сам по себе, но вот его персонаж Фенн прописан недостаточно подробно, и к нему и его прыжкам от равнодушного скептика к проникшемуся теплыми чувствами к Элис чужаку возникает много вопросов, уж слишком быстро и непоследовательно он отказывается от всего, во что сам верил. То же самое происходит и с «сайдкиком» Фенна – доктором Натали Гейтс. Репутация Гэрри его опережает, и Натали явно не в восторге, что он постоянно ошивается около ее пациентки, но так же быстро, как Фенн прощается с критическим мышлением, она забывает о его репутации и своих подозрениях об истинных причинах его приезда в их захолустье.

Нечестивые

Для дебютной работы фильм «Нечестивые» не так уж и плох: Спилиотопулос пошел по проверенному пути и не пытался замахнуться на прорыв в жанре хоррора. Хотя это определение тут не совсем уместно, потому что как таковых ужасов тут нет, разве что для чрезмерно эмоциональных зрителей припрятана парочка скримеров. «Нечестивые» могут произвести впечатление на тех, кто не является большим поклонником ужасов, а вот любителям жанра этот фильм вряд ли понравится – уж лучше пересмотреть «Ведьму» Роберта Эггерса.