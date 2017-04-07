«Королева Испании»: Рецензия Киноафиши

«Помню как сейчас…»

Отбросив стеснение и жанровые формальности, во всей своей несовершенной наготе перед нами предстаёт чувственная картина Фернандо Труэба «Королева Испании». Лента, продолжающая историю «Девушки твоей мечты» 1998 года, полна режиссёрской ностальгии по былой свежести и авантюрности.

Кадр из фильма «Королева Испании»

Тогда, овеянный ореолом оскаровского признания за «Изящную эпоху», Труэба снял фильм об испанских кинематографистах, которые в разгар войны приехали снимать идейное кино в нацистскую Германию. Восходящая звезда Макарена Гранада (Пенелопа Крус) становится объектом любви и вожделения не только своего режиссёра Бласа Фонтивероса (Антонио Ресинес), но и самого Геббельса. Сбежав в итоге от всех, строптивая испанка, улетела в неизвестность. В продолжении 2016 года, мы узнаём, что Макарена нашла своё место среди голливудских холмов, однако, устав от славы, вернулась в родную Испанию, которая совсем недавно отчистила с себя налёт войны и международной блокады. Она вновь встречает Фонтивероса, изрядно потрёпанного временем и концлагерным прошлым, всех своих бывших коллег по площадке, и, конечно, новый повод для самоотверженных поступков во имя любви.

Кадр из фильма «Королева Испании»

Рефлексируя в каждой сцене, режиссёр будто мысленно пересматривает отснятый материал «Девушки твоей мечты», наслаждаясь каждым созданным характером и сюжетной деталью. С минимальными потерями автор переносит историю на испанские локации 50-х, где вновь расправляют свои помятые крылья все ключевые персонажи, сыгранные теми же актёрами. Помимо Макарэны и Фонтивероса, это ничуть не изменившийся «герой-любовник» Торильба (Хорхе Санс), вечно ищущая любви Люсиа (Неус Асенси), пьющая актриса второго плана Роса (Роса Мария Сарда) и далее по списку... Труэба даже не смог удержаться от остроумного образа иностранца-гомосексуала, воплощением которого в новой версии стал карикатурный американец (в первом фильме – немец). Или от влюблённости Макарены в простых красавцев. Так, всё время цитируя себя, режиссёр играет на чувствах поклонников фильма 1998 года.

Кадр из фильма «Королева Испании»

А если отойти от авторских флешбэков, то фильм об индустрии кино. Невероятно ироничный и остроумный сборник баек со съемочных площадок, пропитанный таинствами закулисной жизни и профессиональными секретами. Это, например, яркие рисованные фоны, картонные декорации и визуальные иллюзии, старательно создаваемые художниками и дающие фору сегодняшней компьютерной графике. Или внутренние коммуникации между съемочной группой, вынужденной буквально жить вместе во время работы. В общем, картина пестрит тонкими профессиональными шутками и интригующими деталями, неизвестными простому смертному по ту сторону экрана.

Кадр из фильма «Королева Испании»

Драматичная же сторона оказалось слишком масштабной, не уместившейся даже в два часа хронометража. Желание рассказать обо всём, раскололо когда-то цельную историю одной «труппы», на несколько: печальную судьбу Фонтивероса, страсти Макарэны и внутренние интриги вторых персонажей. Все они периодически сходятся в ключевых моментах, но так и не вырисовывают единую линию нарратива. А былая политическая и даже социальная острота также растворилась в личных трагедиях (в первом фильме одной из центральных тем был нацизм и гонение евреев).

Кадр из фильма «Королева Испании»

«Королева Испании» – ироничная философия об испанском кино, ода порывистой игре единственной в своём роде Пенелопе Крус и спасительным иллюзиям. Ленту стоит смотреть с чистым сердцем и умом, не затуманенным ожиданиями проницательной драмы с ноткой комедии. Стальная визуально, лёгкая по содержанию, картина создана для теплых весенних вечеров в компании старых друзей.

Инна Син

В российском прокате с 6 апреля

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