«Черное Рождество»: Рецензия Киноафиши

Девушки братства колледжа Готорн не готовы терпеть бесправие мужчин и сражаются за свои права. Они уже добились переноса бюста сексиста-основателя из главного фойе, пытаются найти управу на насильника, а также делают все для отставки «белого гетеросексуального преподавателя», который искажает устройство мира в своих лекциях, игнорируя женский вклад на историю. На Рождество девушки готовят новый сюрприз — выступление-провокацию на конкурсе талантов, призванное обличить всех парней, живущих похотливой жизнью. Казалось бы, что страшного может случиться в подобной борьбе за равные права, состоящей из колкостей, сбора подписей и призыва к всеобщему равенству? А что если мужчины не просто затаили личную обиду, но и хотят вернуть мир на правильные рельсы, с которых, как им кажется, он давно сошёл. Во имя восстановления давней социальной иерархии мужское братство готово взять в руки оружие и идти до конца. После таинственной пропажи девушек в кампусе становится понятно, что настоящая кровавая война между альфа-самцами и женщинами уже давно началась.

«Чёрное Рождество» — ремейк одноимённой картины 1974 года, который сохранил свою концепцию, приумноженную современным движением за равные права. Главными героинями стали пять подруг, пытающиеся сражаться за своё комфортное место под солнцем. Сборы петиций, споры с преподавателями и стремление не замалчивать реальные проблемы приносят мало пользы из-за парней, всегда диктующих свои правила в колледже Готорна. В студенческой среде разговоры о поднявших голову женщинах вызывают скорее насмешки и общественное пренебрежение. И всё же такое давление не мешает девушкам верить в этот путь и двигаться вперёд за своими убеждениями. Женское братство существует как общество взаимопомощи и поддержки. Ими движут не агрессия и презрение, а желание быть услышанными и надежда увидеть новое общество, в котором все будут равны независимо от пола, расы и сексуальных предпочтений.

Такой подход действительно преображает обычный подростковый ужастик, страдающий от привычных проблем. Главным в нём становится именно противостояние полов, начинающееся задолго до кровавой резни, которая является самой блеклой частью фильма. «Чёрному Рождеству» вряд ли удастся вас напугать или создать напряжение. Всё, что предлагает картина — это парочка неубедительных скримеров и наплыв таинственности, за которым скрывается пустота, помноженная на глупость. Авторы пытаются расширить рамки типичных подростковых ужастиков, но не справляются с базовыми жанровыми законами и останавливаются на середине пути. Сделав ставку на гендерное противостояние, создатели практически забывают о сюжете и запоминающихся характерах. Здесь полно ляпов, история практически топчется на одном месте, а жертвы, сражаясь за равные права, не замечают реальной опасности перед глазами, медленно ожидая появления настоящих агрессоров. Эффектным, но смазанным вышел и финал. Неожиданно в сюжете появляются таинственный дух основателя и тёмная магия на службе у мужчин, пробуждающая их настоящую натуру альфа-самцов. Природа и происхождение сверхъестественных явлений получат невнятное объяснение, так и оставаясь покрытыми тайной.

Сменив угол обзора и воспринимая происходящее как чёрную комедию, у фильма появляется шанс. Подростковый ужастик становится сосредоточением иронии, показывая альфа-самцов (их называют именно так), преследующих искалеченную логику устройства мира. В нём женщины должны жить в гармонии с агрессорами по их законам, «ведь уничтожив мужчин, они уничтожат и себя». Подобная экранная маскулинность отлично иллюстрирует примитивность взглядов, рождённых из грубой силы и желания власти, ставших синонимами их личной гармонии. Несмотря на это фильм не пытается заклеймить всех мужчин, показывая и хороших героев, которые мирно существуют с девушками, давно согласившись с новыми правилами. Агрессия становится личным выбором, а не определяется рождением. Всё это лежит на поверхности и буквально проговаривается в диалогах. Из-за этого разговор может показаться излишне гипертрофированным и практически лишённым глубины, но это не так. Простота становится козырем фильма, делая историю понятной и универсальной для любой аудитории.

«Чёрное Рождество» получился интересной попыткой иллюстрации гендерного противостояния, показывая не метафорическую борьбу за новые правила социальных отношений. Этого оказывается достаточно, чтобы преобразить рядовой новогодний подростковый хоррор, от которого всё равно не стоит ждать слишком многого.

Константин Киценюк