«Клуб миллиардеров»: Рецензия Киноафиши

Мальчики на драйве

В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать историю Ханта для зрителей. В 1987 году на телевидении выходил одноимённый мини-сериал, который даже получил несколько номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми», однако подобный успех полнометражному фильму повторить вряд ли удастся.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Лос-Анджелес, 1980-е. Прошло шесть лет после того, как студенты Гарварда Джо Хант (Энсел Эльгорт) и Дин Карни (Тэрон Эджертон) встретились вновь. Они так и не смогли переступить черту среднего класса, но всё ещё полны надежд покорить мир и доказать всем, что они чего-то стоят. Придумав идеальную аферу, построенную на принципе финансовой пирамиды, они создают собственную организацию – «Клуб миллиардеров», которая стремительно начинает приносить прибыль и делает Джо и Дина настоящими королями. Однако в какой-то момент система даёт сбой, и героям приходится пойти на крайние меры, чтобы выйти сухими из воды.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Судьба фильма в американском прокате более чем предопределена. Несмотря на то что главные роли исполнили Энсел Эльгорт и Тэрон Эджертон, в центре внимания здесь оказался Кевин Спейси, так как «Клуб миллиардеров» стал последним вышедшим в прокат проектом с его участием после обвинений в домогательствах и последующего завершения карьеры. В отличие от Ридли Скотта, оперативно вырезавшего все сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира» и заменившего его Кристофером Пламмером, Джеймс Кокс решил идти ва-банк и оставить всё как есть, осознавая все возможные риски. Благодаря такому решению у поклонников актёра есть возможность последний раз увидеть его на большом экране, однако вместе с тем у фильма практически нет шансов на успешную прокатную судьбу.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

На самом деле присутствие Спейси не единственный фактор, который грозит потопить картину, потому что червоточин в ней и без того немало. Во-первых, «Клуб миллиардеров» сильно уступает другим подобным историям об охотниках за деньгами, снятых в последние годы. В ней нет и капли безумства «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, потрясающе выстроенного повествования «Большой игры» Аарона Соркина, харизматичных персонажей «Аферы по-американски» Дэвида О. Рассела и нарративного новаторства «Игры на понижение» Адама МакКея. Отсутствие драйва и оригинальных художественных решений делают фильм совершенно сырым, и даже самый ярый поклонник историй о финансовых махинациях рискует заскучать. Во-вторых, Джеймсу Коксу совершенно не удалось воссоздать атмосферу эпохи 80-х. Несмотря на появление в кадре Энди Уорхола и упоминание молодого Стива Джобса, он мог с таким же успехом дать своим героям в руки смартфоны, и та же самая история без проблем могла бы развернуться в наши дни.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

В-третьих, броманс Энселя Эльгорта и Тэрона Эджертона оказался совершенно не удачным. По отдельности каждый из актёров уже успел проявить свой талант, однако в «Клубе миллиардеров» между их героями отсутствует какая-либо химия. Конечно, это вряд ли остановит поклонников одних из главных звёзд современности от просмотра фильма, поэтому если вы таковым являетесь, то это кино, возможно, удовлетворит вашу потребность в очередной раз на них полюбоваться. «Клуб миллиардеров» также можно было бы рекомендовать к просмотру любителям жанра, но определённо не в обязательном порядке – статья на Википедии о Джо Ханте и то гораздо более увлекательная.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Олеся Трошина

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Клуб миллиардеров»