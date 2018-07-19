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Киноафиша Рецензии «Клуб миллиардеров»: Рецензия Киноафиши

«Клуб миллиардеров»: Рецензия Киноафиши

19 июля 2018 00:00
«Клуб миллиардеров»: Рецензия Киноафиши
Мальчики на драйве

В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать историю Ханта для зрителей. В 1987 году на телевидении выходил одноимённый мини-сериал, который даже получил несколько номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми», однако подобный успех полнометражному фильму повторить вряд ли удастся.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Лос-Анджелес, 1980-е. Прошло шесть лет после того, как студенты Гарварда Джо Хант (Энсел Эльгорт) и Дин Карни (Тэрон Эджертон) встретились вновь. Они так и не смогли переступить черту среднего класса, но всё ещё полны надежд покорить мир и доказать всем, что они чего-то стоят. Придумав идеальную аферу, построенную на принципе финансовой пирамиды, они создают собственную организацию – «Клуб миллиардеров», которая стремительно начинает приносить прибыль и делает Джо и Дина настоящими королями. Однако в какой-то момент система даёт сбой, и героям приходится пойти на крайние меры, чтобы выйти сухими из воды.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Судьба фильма в американском прокате более чем предопределена. Несмотря на то что главные роли исполнили Энсел Эльгорт и Тэрон Эджертон, в центре внимания здесь оказался Кевин Спейси, так как «Клуб миллиардеров» стал последним вышедшим в прокат проектом с его участием после обвинений в домогательствах и последующего завершения карьеры. В отличие от Ридли Скотта, оперативно вырезавшего все сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира» и заменившего его Кристофером Пламмером, Джеймс Кокс решил идти ва-банк и оставить всё как есть, осознавая все возможные риски. Благодаря такому решению у поклонников актёра есть возможность последний раз увидеть его на большом экране, однако вместе с тем у фильма практически нет шансов на успешную прокатную судьбу.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

На самом деле присутствие Спейси не единственный фактор, который грозит потопить картину, потому что червоточин в ней и без того немало. Во-первых, «Клуб миллиардеров» сильно уступает другим подобным историям об охотниках за деньгами, снятых в последние годы. В ней нет и капли безумства «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, потрясающе выстроенного повествования «Большой игры» Аарона Соркина, харизматичных персонажей «Аферы по-американски» Дэвида О. Рассела и нарративного новаторства «Игры на понижение» Адама МакКея. Отсутствие драйва и оригинальных художественных решений делают фильм совершенно сырым, и даже самый ярый поклонник историй о финансовых махинациях рискует заскучать. Во-вторых, Джеймсу Коксу совершенно не удалось воссоздать атмосферу эпохи 80-х. Несмотря на появление в кадре Энди Уорхола и упоминание молодого Стива Джобса, он мог с таким же успехом дать своим героям в руки смартфоны, и та же самая история без проблем могла бы развернуться в наши дни.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

В-третьих, броманс Энселя Эльгорта и Тэрона Эджертона оказался совершенно не удачным. По отдельности каждый из актёров уже успел проявить свой талант, однако в «Клубе миллиардеров» между их героями отсутствует какая-либо химия. Конечно, это вряд ли остановит поклонников одних из главных звёзд современности от просмотра фильма, поэтому если вы таковым являетесь, то это кино, возможно, удовлетворит вашу потребность в очередной раз на них полюбоваться. «Клуб миллиардеров» также можно было бы рекомендовать к просмотру любителям жанра, но определённо не в обязательном порядке – статья на Википедии о Джо Ханте и то гораздо более увлекательная.

Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»
Кадр из фильма «Клуб миллиардеров»

Олеся Трошина

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Клуб миллиардеров»

Олеся Трошина
Олеся Трошина
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