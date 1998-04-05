Это история о развитии лунной программы США – от появления самой идеи в начале 1960-х годов до постепенного угасания в середине 1970-х. В рамках миссии «Аполлон-8» пилотируемый корабль был в первый раз выведен на орбиту Луны. Подготовительные работы проходили на фоне тяжелых политических и социальных событий, которые разворачивались в стране в конце 60-х. История охватывает разные аспекты случившегося: политические распри, технические сложности, научные задачи миссий, освещение работы НАСА в СМИ.