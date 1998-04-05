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Постер сериала С Земли на Луну
Постер сериала С Земли на Луну
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы С Земли на Луну

С Земли на Луну (1998 - 1998)

From the Earth to the Moon 18+
Год выпуска 1998
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Это история о развитии лунной программы США – от появления самой идеи в начале 1960-х годов до постепенного угасания в середине 1970-х. В рамках миссии «Аполлон-8» пилотируемый корабль был в первый раз выведен на орбиту Луны. Подготовительные работы проходили на фоне тяжелых политических и социальных событий, которые разворачивались в стране в конце 60-х. История охватывает разные аспекты случившегося: политические распри, технические сложности, научные задачи миссий, освещение работы НАСА в СМИ.

В ролях
В ролях
Стивен Рут
Стивен Рут
Тим Дейли
Тим Дейли
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс
Ник Сирси
Ник Сирси
Бретт Каллен
Бретт Каллен
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
С Земли на Луну - Сезон 1 Сезон 1
1998, 12 эпизодов
 
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