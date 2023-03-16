Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукольник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Инженеры-энтузиасты создают первый в истории смартфон в трейлере фильма BlackBerry

Инженеры-энтузиасты создают первый в истории смартфон в трейлере фильма BlackBerry

16 марта 2023 14:09
Инженеры-энтузиасты создают первый в истории смартфон в трейлере фильма BlackBerry

Премьера картины о стремительном взлете и тяжелом падении известного бренда состоится в мае.

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер исторического фильма BlackBerry, основанного на книге Джеки Макниш Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry («Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлета и впечатляющего падения BlackBerry»). Центральные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион»), Мэтт Джонсон («Гаденыши»), Гленн Хауэртон («Нам всем конец»), Кэри Элвес («Пила: Игра на выживание») и Сол Рубинек («Ради всего человечества»).

Фильм повествует об истории бренда смартфонов BlackBerry. Главные герои — талантливые инженеры Майк Лазаридис (Барушель) и Дуглас Фрегин (Джонсон), которым приходит в голову идея внедрить систему электронной почты в мобильные телефоны. Герои быстро понимают, что их разработка может навсегда изменить рынок сотовой связи, но им попросту не хватает маркетинговых навыков, чтобы продвинуть ее в массы. Тогда они обращаются за помощью к расчетливому бизнесмену Джиму Бэлсилли (Хауэртон), который соглашается помочь изобретателям в обмен на контроль над их компанией. Встав у руля, Бэлсилли меняет приоритеты бизнеса, ставя прибыль выше качества продукта.

Режиссером фильма выступил сам Джонсон, ранее снявший «Гаденышей» и «Операцию «Лавина». Он также написал сценарий ленты вместе с Мэттью Миллером («На берегу Кривого озера»). Картина была впервые показана на Берлинском кинофестивале, где получила восторженные отзывы критиков. В настоящее время его средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 95%.

BlackBerry выйдет 12 мая.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Related video