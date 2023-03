Инженеры-энтузиасты создают первый в истории смартфон в трейлере фильма BlackBerry

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер исторического фильма BlackBerry, основанного на книге Джеки Макниш Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry («Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлета и впечатляющего падения BlackBerry»). Центральные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион»), Мэтт Джонсон («Гаденыши»), Гленн Хауэртон («Нам всем конец»), Кэри Элвес («Пила: Игра на выживание») и Сол Рубинек («Ради всего человечества»).

Фильм повествует об истории бренда смартфонов BlackBerry. Главные герои — талантливые инженеры Майк Лазаридис (Барушель) и Дуглас Фрегин (Джонсон), которым приходит в голову идея внедрить систему электронной почты в мобильные телефоны. Герои быстро понимают, что их разработка может навсегда изменить рынок сотовой связи, но им попросту не хватает маркетинговых навыков, чтобы продвинуть ее в массы. Тогда они обращаются за помощью к расчетливому бизнесмену Джиму Бэлсилли (Хауэртон), который соглашается помочь изобретателям в обмен на контроль над их компанией. Встав у руля, Бэлсилли меняет приоритеты бизнеса, ставя прибыль выше качества продукта.

Режиссером фильма выступил сам Джонсон, ранее снявший «Гаденышей» и «Операцию «Лавина». Он также написал сценарий ленты вместе с Мэттью Миллером («На берегу Кривого озера»). Картина была впервые показана на Берлинском кинофестивале, где получила восторженные отзывы критиков. В настоящее время его средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 95%.

BlackBerry выйдет 12 мая.