Королева Испании, 2016

«Королева Испании» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Чико и Рита», «Танцовщица и вор»). Главную роль в его картине сыграла всемирно известная актриса - Пенелопа Крус («Бандитки», «Кокаин»). Также в съёмках приняли участие: Кэри Элвис («Пила: Игра на выживание»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Йентл»), режиссёр Хуан Антонио Байон («Страшные сказки», «Голос монстра») и другие.

Действие фильма «Королева Испании» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Съёмочная группа из Испании приезжает в Америку на съёмки фильма, которые оборачиваются чередой неудач и препятствий. А в центре всех интриг вновь окажется прекрасная актриса Макарена Гранада.