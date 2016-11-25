Королева Испании, 2016

«Королева Испании» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Чико и Рита», «Танцовщица и вор»). Главную роль в его картине сыграла всемирно известная актриса - Пенелопа Крус («Бандитки», «Кокаин»). Также в съёмках приняли участие: Кэри Элвис («Пила: Игра на выживание»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Йентл»), режиссёр Хуан Антонио Байон («Страшные сказки», «Голос монстра») и другие.
Действие фильма «Королева Испании» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Съёмочная группа из Испании приезжает в Америку на съёмки фильма, которые оборачиваются чередой неудач и препятствий. А в центре всех интриг вновь окажется прекрасная актриса Макарена Гранада.
- Мэнди Пэтинкин и Кэри Элвис играли вместе в фильме «Принцесса-невеста»
- Фильм «Королева Испании» является продолжением ленты 1998 года «Девушка твоей мечты»
- Сценаристы картины «Девушка твоей мечты» Карлос Лопес и Мигель Анхель Эгея пытались засудить режиссёра Фернандо Труэба за использование в фильме придуманных ими персонажей, несмотря на то, что ленту 1998 года также снял Труэба
- «Королева Испании» - это название фильма, который герои снимали в ленте «Девушка твоей мечты»
Испанская кинозвезда и певица Макарена Гранада бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…