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Королева Испании Королева Испании
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La reina de España

Королева Испании, 2016

2016 / Испания
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Королева Испании» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Чико и Рита», «Танцовщица и вор»). Главную роль в его картине сыграла всемирно известная актриса - Пенелопа Крус («Бандитки», «Кокаин»). Также в съёмках приняли участие: Кэри Элвис («Пила: Игра на выживание»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Йентл»), режиссёр Хуан Антонио Байон («Страшные сказки», «Голос монстра») и другие.

Действие фильма «Королева Испании» развернётся в 50-е годы прошлого столетия. Съёмочная группа из Испании приезжает в Америку на съёмки фильма, которые оборачиваются чередой неудач и препятствий. А в центре всех интриг вновь окажется прекрасная актриса Макарена Гранада.

- Мэнди Пэтинкин и Кэри Элвис играли вместе в фильме «Принцесса-невеста»

- Фильм «Королева Испании» является продолжением ленты 1998 года «Девушка твоей мечты»

- Сценаристы картины «Девушка твоей мечты» Карлос Лопес и Мигель Анхель Эгея пытались засудить режиссёра Фернандо Труэба за использование в фильме придуманных ими персонажей, несмотря на то, что ленту 1998 года также снял Труэба

- «Королева Испании» - это название фильма, который герои снимали в ленте «Девушка твоей мечты»

Испанская кинозвезда и певица Макарена Гранада бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…

4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 3 мая 2018
Премьера в мире 25 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Фернандо Труэба
Фернандо Труэба
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Хуан Антонио Байона
Хуан Антонио Байона
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Клайв Ревилл
Клайв Ревилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Королева Испании 3 постера
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Отбросив стеснение и жанровые формальности, во всей своей несовершенной наготе перед нами предстаёт чувственная картина Фернандо Труэба «Королева Испании». Лента, продолжающая историю «Девушки твоей мечты» 1998 года, полна режиссёрской ностальгии по былой свежести и авантюрности. Кадр из фильма «Королева Испании» Тогда, овеянный ореолом оскаровского признания за «Изящную эпоху», Труэба снял фильм об испанских кинематографистах, которые в…
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5 апреля 2017 17:10
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