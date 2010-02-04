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Уроки полета, 2010

2010 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Картина, снятая в жанре драмы, рассказывает о молодой 25-летней женщине по имени Софи Конвэй, жизнь которой оказалась на распутье. Софи возвращается в родной городок, который хотела бы навсегда оставить в прошлом. Дома она встречается с бывшими друзьями и любовниками, а также пытается разобраться в отношениях со своей матерью, осложнившимися после самоубийства отца. Кроме этого, путь Софи пересекается с Гарри Плезантом — человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, который учит героиню ценить прошлое и воспоминания, связанные с ним.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 4 февраля 2010
Возраст 18+
Режиссер
Дерек Магияр
В ролях
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Йен Энтони Дэйл
Йен Энтони Дэйл
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Джонатан Кэссиди
Кристин Лахти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уроки полета 2 постера
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Уроки полета
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