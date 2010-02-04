Уроки полета, 2010

Картина, снятая в жанре драмы, рассказывает о молодой 25-летней женщине по имени Софи Конвэй, жизнь которой оказалась на распутье. Софи возвращается в родной городок, который хотела бы навсегда оставить в прошлом. Дома она встречается с бывшими друзьями и любовниками, а также пытается разобраться в отношениях со своей матерью, осложнившимися после самоубийства отца. Кроме этого, путь Софи пересекается с Гарри Плезантом — человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, который учит героиню ценить прошлое и воспоминания, связанные с ним.