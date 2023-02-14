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Киноафиша Новости В Турции начались съемки фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

В Турции начались съемки фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

14 февраля 2023 10:17
В Турции начались съемки фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

Режиссер заверил, что недавнее разрушительное землетрясение не угрожает работе и жизням членов команды проекта.

Как передает Deadline, в этот понедельник, 13 февраля, в Турции стартовали съемки нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны».

Главные роли в картине сыграют Генри Кавилл («Человек из стали»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Генри Голдинг («Джентльмены»), Алекс Петтифер («Банды Чикаго») и Кэри Элвес («Пила: Игра на выживание»).

Лента основана на одноименном бестселлере военного корреспондента и историка Дэмиена Льюиса. «Министерство неджентльменской войны» расскажет о тайной боевой организации, созданной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и автором серии романов о Джеймсе Бонде Яном Флемингом во время Второй мировой войны. Согласно официальному синопсису, «неожиданные и совершенно «неджентльменские» методы, которые данное подразделение применяло в борьбе против нацистов, значительно изменили ход конфликта и привели к созданию современного подразделение Black Ops».

Начиная съемки в Турции, Ричи выразил сочувствие всем пострадавшим от недавнего разрушительного землетрясения, унесшего тысячи жизней, а также заверил, что команде его проекта ничего не угрожает, поскольку работа проходит «в нескольких сотнях миль от эпицентра» катаклизма:

«Мы глубоко сочувствием всем пострадавшим и выражаем наши искренние соболезнования народу Турции. Мы также постоянно думаем о безопасности членов нашей команды и их семей в этом регионе. Каждый из нас будет стремится поддерживать людей, затронутых этим катаклизмом, своих коллег по съемочной группе и всех, кто нуждается в помощи в ближайшие недели и месяцы».

Правами на распространение «Министерства неджентльменской войны» обладают компания Lionsgate и стриминговый сервис Prime Video. Они планируют выпустить фильм на экраны в 2024 году.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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