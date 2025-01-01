Меню
Джулия Луис-Дрейфус
Награды
Награды и номинации Джулия Луис-Дрейфус
Julia Louis-Dreyfus
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
