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Постер фильма Последний взмах флага
6.9
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6.9

Последний взмах флага

, 2017
Last Flag Flying
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Последний взмах флага
6.9

Факты

О фильме

- Фильм является духовным сиквелом к картине «Последний наряд» (1973)

- Фильм снимался в городе Питтсбурге, штат Пенсильвания

- Лоренс Фишберн также снялся в фильме Линклейтера «Куда ты делась, Бернадетт?»(2018)

Спустя тридцать лет после того, как они служили вместе во Вьетнаме, бывший солдат военно-морского флота Ларри «Док» Пастух воссоединился со своими старыми приятелями, чтобы похоронить своего сына, молодого морского пехотинца, убитого на войне в Ираке.

В ролях

Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Сэл Ниэлон
Стив Карелл
Стив Карелл
Larry 'Doc' Shepherd
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Реверенд Ричард Мюллер
Юл Васкес
Юл Васкес
Colonel Wilits
Дж. Куинтон Джонсон
Washington
Кейт Кастонгуэй
Кейт Кастонгуэй
Брайан Вольфман
Дианна Рид Фостер
Ruth
Грэм Вульф
John Redman
Джефф Монахан
O'Toole
Dontez James
DAFB Guard
Tammy Tsai
Mother (Irene)
Режиссер Ричард Линклейтер
Сценарист Ричард Линклейтер, Дэррил Пониксен
Композитор Грэм Рейнолдс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 января 2018
Премьера в мире 28 сентября 2017
Дата выхода
22 марта 2018 Бразилия
26 января 2018 Великобритания
17 мая 2018 Греция
12 апреля 2018 Израиль
2 марта 2018 Испания
5 ноября 2017 Нидерланды
27 июля 2018 Турция
17 января 2018 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 872 950
Производство Amazon Studios, Big Indie Pictures, Cinetic Media
Другие названия
Last Flag Flying, El reencuentro, La última bandera, Reencuentro, Un dernier pour la route, 30年後の同窓会, A Melhor Escolha, Derradeira Viagem, Kha'verim la'kha'yim, Last Flag Flying - La dernière tournée, Ponovno okupljanje, Sıkı Dostlar, Viimne lehviv lipp, Η τελευταία σημαία, Останній змах прапора, Последний взмах флага, Последният летящ флаг, अंतिम लहराता झंडा, 老爸出任務, Dalgalanan Son Bayrak, Last Flag Flying : La Dernière Tournée, 라스트 플래그 플라잉, 三个小生去送殡, 最后的细节2

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Наша рецензия

О дружбе и патриотизме, но главное — о людях
О дружбе и патриотизме, но главное — о людях Немолодой бывший морской пехотинец Сэл (Брайан Крэнстон) держит собственный бар, любит и сам выпить, да и вообще живёт довольно бесцельно. Но однажды к нему заглядывает старый друг-сослуживец Ларри (Стив Карелл). Вместе они отправляются к третьему приятелю молодости, нашедшему своё место в служении богу (Лоуренс Фишборн). И тут выясняется, что Ларри собрал их для поддержки — его сын погиб, когда служил в Багдаде, и он направляется на похороны. Но в итоге друзья решают забрать гроб и…

Отзывы о фильме

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