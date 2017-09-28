- Фильм является духовным сиквелом к картине «Последний наряд» (1973)
- Фильм снимался в городе Питтсбурге, штат Пенсильвания
- Лоренс Фишберн также снялся в фильме Линклейтера «Куда ты делась, Бернадетт?»(2018)
Спустя тридцать лет после того, как они служили вместе во Вьетнаме, бывший солдат военно-морского флота Ларри «Док» Пастух воссоединился со своими старыми приятелями, чтобы похоронить своего сына, молодого морского пехотинца, убитого на войне в Ираке.
|22 марта 2018
|Бразилия
|26 января 2018
|Великобритания
|17 мая 2018
|Греция
|12 апреля 2018
|Израиль
|2 марта 2018
|Испания
|5 ноября 2017
|Нидерланды
|27 июля 2018
|Турция
|17 января 2018
|Франция