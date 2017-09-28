Немолодой бывший морской пехотинец Сэл (Брайан Крэнстон) держит собственный бар, любит и сам выпить, да и вообще живёт довольно бесцельно. Но однажды к нему заглядывает старый друг-сослуживец Ларри (Стив Карелл). Вместе они отправляются к третьему приятелю молодости, нашедшему своё место в служении богу (Лоуренс Фишборн). И тут выясняется, что Ларри собрал их для поддержки — его сын погиб, когда служил в Багдаде, и он направляется на похороны. Но в итоге друзья решают забрать гроб и…