О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
NT Live: All My Sons
National Theatre Live: All My Sons
Напомним о выходе в прокат
драма
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
США
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
16 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026
Великобритания
Режиссер
Иво ван Хове
В ролях
Брайан Крэнстон
Марианн Жан-Батист
Паапа Эссьеду
Том Глинн-Карни
Хейли Сквайрс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
