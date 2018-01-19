«Последний взмах флага»: Рецензия Киноафиши

О дружбе и патриотизме, но главное — о людях

Немолодой бывший морской пехотинец Сэл (Брайан Крэнстон) держит собственный бар, любит и сам выпить, да и вообще живёт довольно бесцельно. Но однажды к нему заглядывает старый друг-сослуживец Ларри (Стив Карелл). Вместе они отправляются к третьему приятелю молодости, нашедшему своё место в служении богу (Лоуренс Фишборн). И тут выясняется, что Ларри собрал их для поддержки — его сын погиб, когда служил в Багдаде, и он направляется на похороны. Но в итоге друзья решают забрать гроб и похоронить погибшего дома, не как военного и патриота, а как сына и человека.

Кадр из фильма «Последний взмах флага»

По сути, «Последний взмах флага» — прямое продолжение легендарного фильма «Последний наряд» 1973 года. В оригинальных книгах Дэррила Пониксена, на которых основаны обе картины, герои одни и те же. Видимо во избежание сравнений с классикой и для большей свободы в проработке персонажей режиссёр Ричард Линклейтер решил дать героям другие имена. Но всё же, преемственность атмосферы и сюжета налицо. И главное достоинство нового фильма, как и классического, — подбор актёров. Стив Карелл в очередной раз доказывает, что его талант не ограничивается исключительно комедийными ролями. Брайан Крэнстон просто поразительно естественно выдерживает правильный тон персонажа. Он постоянно шутит, иногда буквально патологически. Но во всех этих шутках актёр умудряется оставлять вовсе не комедийный осадок, а чувство глубокой потерянности героя. Фишборн же по большей части держится в привычном для него образе, но вряд ли кто-то сможет его обвинить в самоповторах, уж слишком ему идут такие роли.

Кадр из фильма «Последний взмах флага»

Поначалу постоянные шутки персонажа Крэнстона создают ложное ощущение очередного фильма о постаревших друзьях с налётом ностальгической комедийности. Но Линклейтер не зря признанный мастер драмы. Конечно, этот фильм снят не с таким размахом, как «Отрочество». Но даже в традиционное «роуд-муви» он вписывает весь спектр человеческих эмоций ровно в тех пропорциях, как это бы происходило в жизни. И поэтому тема настоящего и показного патриотизма сменяется воспоминаниями об ошибках молодости, а потом всё приправляется дружескими подколками в адрес старых товарищей. Многим, конечно же, запомнится сцена в поезде, где герои рассказывают непристойные истории из юности, смеясь до истерики настолько натурально, что некоторые моменты кажутся случайными кадрами со съёмок, когда актёры «раскололись». И тут же трогающие до слёз мысли о том, за что старые друзья так и не смогли себя простить.

Кадр из фильма «Последний взмах флага»

Сюжет фильма довольно прост и развивается неспешно и прямолинейно. Но «Последний взмах флага» снят не ради динамики, а для эмоций и размышлений. Линклейтер осторожно избегает однобокости суждений. Поначалу может показаться, что Сэл слишком наивен и глуп, оставшись в душе подростком. Остальным же героям предстоит показать ему, что пора уже взрослеть. Но в некоторых моментах его рассуждения кажутся разумнее, чем даже у священника. К тому же, он часто поступает честнее других и всегда готов помочь друзьям. Возможно, именно это зачастую важнее, чем серьёзность мышления.

Кадр из фильма «Последний взмах флага»

Авторы фильма не стремятся подвести зрителя к какой-то конкретной морали и даже выводам. Это просто срез нескольких характеров, показывающих людей как они есть. И рассуждения о патриотизме и воинской службе здесь не приводят ни к одной из сторон: кто-то считает войны, подобные вьетнамской и иракской, бессмысленными, другие уверены, что своей стране нужно служить, несмотря ни на что. Одни всегда и везде хотят говорить правду, вторые предпочитают быть осторожными в словах, не желая никого обидеть. Но встретив старых друзей, герои могут просто побыть на какое-то время просто собой, вспомнив и лучшие, и худшие моменты своей жизни. Хромов Алексей