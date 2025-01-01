Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Брайан Крэнстон Награды

Награды и номинации Брайана Крэнстона

Bryan Cranston
Награды и номинации Брайана Крэнстона
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше