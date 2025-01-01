Меню
Брайан Крэнстон
Награды
Награды и номинации Брайана Крэнстона
Bryan Cranston
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Брайана Крэнстона
Оскар 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
