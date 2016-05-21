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До самого конца, 2016

2016 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

22 ноября 1963 года президент США Джон Ф. Кеннеди был убит, и вице-президентом стал Линдон Б. Джонсон. Одним из самых первых его действий на посту президента стало подтверждение намерения правительства Соединенных Штатов принять Закон о гражданских правах. Этот закон был разработан, когда Кеннеди находился у власти, и был призван дать людям всех рас одинаковые права, включая право голоса, доступ к образованию и общественным учреждениям. Однако Джонсон сталкивается с сильной оппозицией этому законопроекту, причем внутри собственной партии. Ему придется использовать всю свою политическую волю и хитрость, чтобы довести дело до конца…

  • Сразу после того, как Джонсон подписывает Закон о гражданских правах, сенатор Дик Рассел уходит в соседнюю комнату, явно очень расстроенный. Там он видит портрет  Гарри С. Трумэна. Президент Трумэн пытался принять закон о гражданских правах в 1948 году, а Рассел, сторонник сегрегации, сыграл ведущую роль в его блокировании. 
  • Спектакль «Весь путь», по мотивам которого был создан фильм, получил премию Тони в 2014 году за лучшую пьесу, а Брайан Крэнстон получил премию за лучшую мужскую роль в пьесе за роль президента Линдона Б. Джонсона.
  • Высокий рост Фрэнка Ланджеллы приходилось скрыть перед камерой, поскольку настоящий сенатор Рассел был на самом деле ниже Линдона Джонсона.

После убийства Джона Ф. Кеннеди Линдон Джонсон одерживает сокрушительную победу на выборах 1964 года и становится президентом США. Фильм расскажет про смутный первый год в Белом доме и усилия Джонсона по скорейшему принятию беспрецедентного Акта о гражданских правах, призванного уничтожить расовую сегрегацию на юге США...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Энтони Маки
Энтони Маки
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма До самого конца
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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