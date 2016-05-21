До самого конца, 2016

22 ноября 1963 года президент США Джон Ф. Кеннеди был убит, и вице-президентом стал Линдон Б. Джонсон. Одним из самых первых его действий на посту президента стало подтверждение намерения правительства Соединенных Штатов принять Закон о гражданских правах. Этот закон был разработан, когда Кеннеди находился у власти, и был призван дать людям всех рас одинаковые права, включая право голоса, доступ к образованию и общественным учреждениям. Однако Джонсон сталкивается с сильной оппозицией этому законопроекту, причем внутри собственной партии. Ему придется использовать всю свою политическую волю и хитрость, чтобы довести дело до конца…