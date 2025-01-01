Меню
Кристен Уиг
Награды
Награды и номинации Кристен Уиг
Kristen Wiig
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристен Уиг
Оскар 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2012
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2021
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Best Gut-Wrenching Performance
Победитель
Best Gut-Wrenching Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
